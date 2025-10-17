Mercado Libre propone reducir retenciones fiscales para proteger a las pymes digitales

Paquete Económico 2026 trae cambios fiscales que preocupan

El gobierno mexicano aprobó su Paquete Económico 2026, y entre las líneas de la propuesta hay algo que tiene inquietos a muchos emprendedores digitales.

Se trata de un aumento en los impuestos para quienes venden productos o servicios a través de plataformas electrónicas. Y no estamos hablando de un ajuste menor.​

Según la propuesta, las personas morales (es decir, las empresas constituidas) que vendan en línea tendrían que pagar 2.5% de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 8% de IVA sobre sus ingresos brutos.

Esto representa un incremento de 1.5 puntos porcentuales en el ISR respecto a lo que se retiene actualmente.​ ¿Y quién levanta la mano para advertir sobre el impacto? Mercado Libre, que tiene en su ecosistema a más de un millón de pequeñas y medianas empresas en México.​

¿Por qué preocupa tanto este aumento?

Alheria Orozco, directora de relaciones con gobierno de Mercado Libre México, lo plantea con claridad. Esta medida aprobada de este modo representa un el golpe no solo para las empresas que venden en línea, sino para toda la economía local.

Hoy, el comercio electrónico no es un extra, es un motor económico real que impulsa a miles de negocios en todo el país.​

Pensemos en números concretos. En 2024, las pymes que operan en Mercado Libre movilizaron más de $15 mil millones de dólares en actividad económica.

Y aquí viene lo importante… para el 45% de esas empresas, las ventas a través de la plataforma representan su principal fuente de ingresos. O sea, no es un canal más; es el canal de vida para casi la mitad de ellas.​

Entonces, cuando se les quita liquidez de golpe con retenciones tan altas, su capacidad para comprar inventario, invertir o incluso mantener empleos se reduce drásticamente. Y las pymes mexicanas ya operan con márgenes de ganancia ajustados, entre el 2% y el 6%. Así que una retención del 10.5% (sumando ISR e IVA) no es poca cosa.​

La formalización sí, pero sin asfixiar

Mercado Libre no está diciendo que no a pagar impuestos ni mucho menos. De hecho, comparten la visión del gobierno de impulsar la formalización y combatir la evasión fiscal. Eso está claro.​

Pero la forma en que se plantea este aumento puede tener el efecto contrario. Si vender en línea se vuelve tan caro o complicado, muchas empresas podrían optar por quedarse (o regresar) a la informalidad. Y eso sería retroceder en lugar de avanzar.​

Orozco lo dice sin rodeos. El aumento propuesto es alto, y podría disminuir el interés de las pymes por participar en el comercio electrónico. Esto las haría menos competitivas, justo en un momento en que las ventas digitales crecen año con año (15% en 2024, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online).​

Contrapropuesta de Mercado Libre

Entonces, ¿cuál es la alternativa? Mercado Libre propone que, en lugar del 10.5%, la retención total sea del 3%, dividida en 1% de ISR y 2% de IVA.​

Según ellos, con esta medida más moderada se podría cumplir con el objetivo de formalizar sin comprometer la viabilidad de miles de negocios. Es una propuesta que busca el equilibrio entre recaudación fiscal y sostenibilidad empresarial.​

David Geisen, director general de Mercado Libre en México, lo resume así: “No pedimos privilegios para competir, queremos reglas justas y proporcionales”. Y varios emprendedores del ecosistema coinciden en que, con márgenes tan ajustados, este tipo de medidas ponen en riesgo no solo sus negocios, sino también los empleos que generan.​

Fuente: Finanzas Públicas y LinkedIn