¿Por qué vale la pena hacer un curso online mas allá de su precio?

Hoy se pueden encontrar cursos online gratuitos en muchos sitios web, que son realmente de muy buena calidad. Hay también videotutoriales que ayudan tanto a resolver problemas puntuales de toda índole como pueden enseñar a desempeñarse en cualquier ámbito. A través de opiniones publicadas puede verse si vale la pena o no pagar para acceder a un curso virtual, en qué casos y por qué.

Qué agradecen quienes abonaron

En aplicaciones de foros como Reddit pueden encontrarse opiniones de quienes realizaron cursos a distancia. En varias salas de debate surge la cuestión acerca de Coderhouse opiniones. ¿Qué resaltan los usuarios? Veremos el caso de Coderhouse, una escuela de habilidades digitales, con clases online en vivo que tiene cursos y carreras online de diseño ux, community manager, publicidad en redes, programación, e-commerce, data analytics y más.

Carreras

Como dice su descripción, Coderhouse ofrece cursos, pero también carreras. Esto no es casual. La lógica de las carreras busca ser integral. En la de diseño UX/UI, por ejemplo, se aprende a analizar y mejorar todas las aristas que involucran la Experiencia de Usuario de productos digitales. Se crean proyectos desde una concepción MVP con el enfoque en un usuario modelo.

Se aprende a utilizar herramientas de prototipado en diferentes fidelidades y se valida el proyecto mediante cards, sortings y testeos de usabilidad. Se profundiza en el diseño de la interfaz para que tu proyecto tenga un correcto fundamento estético. Al final, se profesionaliza el conocimiento para estar en condiciones de participar en proyectos de rediseño y mejora de un producto existente. El punto diferencial, de nuevo, es la integralidad. Se puede tener una mirada global del área, aunque siempre con los conocimientos aplicables y específicos. La teoría viene siempre acompañada de la práctica.

Clases en vivo

Las clases son virtuales, pero siempre son en vivo. De esta manera, siempre se puede preguntar a los profesores para no conservar ninguna duda, para explotar todo potencial conocimiento, para no quedar en el camino de una explicación. Los usuarios de Reddit destacan en Coderhouse opiniones el hecho de que las clases no sean grabadas de una vez y para siempre, sin tener en cuenta las necesidades de los estudiantes de cada camada.

Profesores de calidad

En los foros de discusiones de Reddit vinculados a coderhouse opiniones puede verse que se resalta la calidad de los profesores de quienes cursaron. En la web de Coderhouse puede conocerse en qué empresas trabajan cada uno de los expertos. Se verán las mejores empresas de Latinoamérica.

Repasar en clases grabadas

Las clases quedan grabadas para que todos los estudiantes puedan repasar los conocimientos, volver a algún momento importante de la clase o vivenciarla los días que no hayan podido cursar. En la plataforma virtual de Coderhouse los alumnos acceden a contenido adicional gratuito.

Tutores

Los alumnos que respondieron en foros de Reddit también destacaron la cantidad de tutores que hay para responder consultas en los chats en directo. En el caso de no tener una buena relación con el tutor encargado, se puede pedir un cambio y la empresa lo facilita.

Proyectos finales

Aparece también, entre las virtudes que encuentran los estudiantes la presentación de proyectos bien diseñados. Aunque destacan que son exigentes, también subrayan que se van haciendo clase a clase, de acuerdo con lo aprendido. Algunos comentarios sugieren tener una agenda despejada para cursar carreras en Coderhouse, porque requieren de mucha práctica.

Posibilidades laborales

¿Por qué toman cursos y carreras en Coderhouse, aunque tengan que pagar, cuando muchos contenidos aparecen también en redes sociales como Youtube? El gran diferencial -además de las clases en vivo, los proyectos finales, los tutores y profesores con calidad certificada- es la posibilidad de acceder a un trabajo inmediatamente después de terminar el curso o la carrera. Se pueden encontrar voces en los foros de Reddit de Coderhouse opiniones que cuentan que consiguieron empleo gracias a los vínculos generados en Reddit, por haber presentado buenos proyectos finales.

Opiniones en Google

Cuando se busca Coderhouse opiniones en Google también se encuentran buenas respuestas: “excelente experiencia de aprendizaje”, “Los profes comparten la teoría desde su experiencia”, “cursada está muy bien organizada”, “las clases están a cargo de profesores expertos en su materia”, “Explican la cantidad de veces que sea necesario aquellos conceptos más complejos de entender”, “son cursos con mucha práctica”, “materiales son originales y prolijos”, “educación accesible”, “metodología que permite realmente lograr los objetivos académicos”.

Cursos gratuitos

Existen también cursos gratuitos de los que se puede obtener una excelente base. Hay que saber buscar y dedicarle tiempo a encontrar a los profesores indicados, pero los contenidos pueden verse en sitios gratuitos. Sobre todo cuando se trata de aprender desde cero, ya que cualquier conocimiento será nuevo. Además, no hace falta que un experto venga a compartir sus saberes específicos ni su experiencia.

Las dificultades aparecen cuando se requieren conocimientos avanzados o miradas integrales sobre carreras. Ahí la oferta de los cursos gratuitos se torna paga y, en la mayoría de los casos, con clases grabadas previamente, enlatadas. Estas no son la mejor experiencia de aprendizaje porque el vínculo con el docente abre posibilidades laborales, permite despejar dudas e incluso orientar las clases hacia las necesidades o intereses de los estudiantes.

Conclusión

El hecho de aprender haciendo, la buena organización de los cursos a través de profesores certificados, tutores atentos, materiales originales, plataformas adecuadas. Todo eso es lo que valoran quienes aceptan pagar el precio del aprendizaje. Hay recursos que una clase enlatada nunca tendrá. Hay necesidades que solo se pueden satisfacer con una carrera integral pensada para la formación de profesionales y no de amateurs. En esos casos, es recomendable seguir una carrera aunque se tenga que pagar, porque la experiencia de aprendizaje estará pensada para llevar a los estudiantes desde el punto cero hasta el éxito, paso a paso.