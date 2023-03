Es probable que los navegadores web estén cerca de la vanguardia de la lista de programas que se usan con más frecuencia en una computadora con Windows. Y dado que Google Chrome es, sin duda, el programa más utilizado de su tipo en todo el mundo, existe una gran probabilidad de que de hecho, sea el navegador desde donde estés leyendo esto…

¿Tenemos razón cierto? Sin embargo, existen soluciones mucho mejores que Chrome si la seguridad es una preocupación para ti. ¿Cuáles son los navegadores de Internet para computadoras con sistema operativo Windows más seguros que también protegen tu privacidad? ¡Te lo contamos!

El clásico Mozilla Firefox

Hace dos décadas, Firefox se presentó como una opción más ligera y segura para Internet Explorer, así como para otros navegadores de la competencia. Pronto ganó popularidad por sus funciones de privacidad y seguridad.

Millones de personas usan Firefox hoy en día, y sigue siendo una opción fantástica para cualquiera que busque un navegador rápido y confiable que también esté preocupado por la privacidad y la seguridad de los datos. Para el usuario promedio, el código abierto de Firefox, las actualizaciones periódicas y la compatibilidad con una amplia variedad de complementos y extensiones deberían ser suficientes.

Hay una razón por la que Firefox ha atraído a más usuarios con conocimientos, ya que es muy adaptable. Incluso pequeños ajustes, como mejorar la protección de seguimiento (el área de configuración de seguridad y privacidad del navegador ofrece niveles de privacidad regulares, rigurosos y personalizados con los que puede jugar), pueden tener un impacto significativo. Puede modificar una serie de elementos de seguridad y privacidad a través del menú Privacidad y seguridad, incluida la forma en que Firefox maneja los archivos descargados, si las actualizaciones automáticas están habilitadas o deshabilitadas, administrando el seguimiento y las excepciones de cookies, y administrando las actualizaciones automáticas.

Hay una buena razón por la que Firefox es tan popular entre los usuarios en línea. Incluso 20 años después, sigue siendo uno de los navegadores más centrados en la seguridad y la privacidad disponibles, ideal tanto para usuarios novatos como expertos.

NavegadorPale Moon

Pale Moon, que fue desarrollado como parte de Firefox y es sin duda el navegador más personalizado que se ofrece actualmente, será amado por cualquiera que aprecie Firefox por sus personalizaciones.

“Su navegador, a su manera” es el lema oficial de Pale Moon, que revela mucho sobre la base de usuarios: este es un navegador para entusiastas, aficionados a la informática y personas que generalmente disfrutan jugando con software. Tendrá dificultades para encontrar un navegador con más configuraciones de sincronización, señales de seguridad y un administrador de permisos completo que Pale Moon si se ajusta a esa descripción.

Puede evitar que cualquier dominio almacene sus cookies y datos, muestre anuncios emergentes, instale complementos, cargue imágenes y mucho más utilizando el administrador de permisos. La mayoría de los navegadores le permiten especificar una política de datos y cookies amplia, pero muy pocos le permiten establecer pautas y limitaciones particulares para cada sitio web que visita, lo que hace que Pale Moon sea diferente en ese sentido.

Además de tener varios temas únicos, Pale Moon también viene con sus propios complementos. Además, debido a que es una herramienta de código abierto, tiene una próspera comunidad de desarrollo, lo que garantiza que se actualice con frecuencia y se mejore posteriormente. Pale Moon es un navegador distintivo con sólidas funciones de seguridad y privacidad, pero no es para todos. Esta es tanto su mayor fortaleza como su mayor defecto. Los entusiastas de la tecnología definitivamente lo adorarán.

Navegador Tor

Tor, abreviatura de “The Onion Router”, es simplemente una tecnología que hace posible que los usuarios se comuniquen de forma anónima a través de Internet al enrutar su tráfico a través de varios servidores y oscurecer su navegación. El navegador oficial del proyecto es Tor, que es efectivamente una versión refinada de Firefox como Pale Moon.

Tor oculta de forma predeterminada tu ubicación, dirección IP y otros detalles que podrían explotarse para rastrear sus actividades en línea y sus hábitos de navegación. Al seleccionar el ícono de escudo junto a la barra de URL de su navegador y cambiar el nivel de seguridad de Estándar a Seguro o Más Seguro, puede aumentar rápidamente esta configuración básica de privacidad y seguridad. Puede desactivar las certificaciones, permitir solo el modo HTTPS y cambiar otras configuraciones de privacidad mediante la página Configuración de Seguridad. Tor es relativamente sencillo y simple de usar, lo que lo convierte en una opción fantástica tanto para usuarios principiantes como avanzados, aunque ofrece efectivamente el más alto nivel de protección y privacidad.

Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes? Dicho simplemente, el rendimiento. Tor es considerablemente más lento que todos los demás navegadores; Firefox y Brave, por ejemplo, son aproximadamente el doble de rápidos (sobre esto en un minuto). Tor es una herramienta crucial para la privacidad en línea, pero si valora la velocidad y la eficiencia y necesita un navegador seguro que pueda usar a diario para acceder a Internet, busque otras posibilidades.

Navegador Brave

Desde su estreno en 2019, el navegador Brave ha ganado popularidad rápidamente, atrayendo primero a aficionados a la tecnología y, posteriormente, a decenas de millones de usuarios.

Lo que hace que Brave browser sea especial es que todo lo que necesita para acceder a la web de forma segura y secreta ya está integrado; no necesita jugar con las preferencias o instalar bloqueadores de anuncios u otros complementos. Para empezar, Brave intenta convertir todos los sitios en línea a HTTPS, que es más seguro que las páginas HTTP debido al cifrado, y también prohíbe el seguimiento, las secuencias de comandos y los anuncios.

El beneficio de no necesitar instalar complementos y software de bloqueo de anuncios es evidente, pero el inconveniente es que, en ocasiones, las páginas no se cargan por completo. Afortunadamente, puede solucionar este problema rápidamente desactivando Shields. Sin embargo, Brave es realmente rápido y evita anuncios, secuencias de comandos y rastreadores de forma predeterminada, por lo que vale la pena el inconveniente de desactivar Shields de vez en cuando. Si desea mantenerse oculto del jefe que participa en videojuegos en línea durante las horas de trabajo o asiste a sitios de apuestas en Bookmaker-Expert.com, Brave también tiene acceso integrado a la red Tor, que oculta no solo su ubicación, sino que también hace que sea más difícil rastrear su comportamiento en línea. Aunque Tor no es completamente anónimo, Brave está muy por delante de la mayoría de los navegadores en áreas de privacidad y seguridad simplemente haciendo que esta opción esté disponible después de la configuración.

Los principales navegadores de Internet que también preservan la privacidad y la seguridad de los usuarios

Debido a que Windows es el sistema operativo más popular del mundo y tiene debilidades como todos los demás sistemas, siempre será un objetivo para los piratas informáticos. Tu navegador de Internet es tu primera línea de protección contra ataques cibernéticos y rastreo porque la privacidad y la seguridad van de la mano.

Todos estos excelentes navegadores (Firefox, Pale Moon, Tor y Brave) aumentarán tu seguridad y protegerán tus datos, pero ninguno de ellos es totalmente anónimo o perfecto. Tu privacidad y seguridad en línea están en última instancia bajo tu control, por lo tanto, siempre cumple con las mejores prácticas fundamentales de ciberseguridad al acceder al contenido en línea.