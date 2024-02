¿Qué es la Ley Antifraude y cómo afecta al Software de tu Empresa?

La nueva Ley Antifraude obligará a las empresas a implementar un software que impida la manipulación o eliminación de datos, así como llevar una doble contabilidad, siendo una de las últimas medidas aprobadas para prevenir y luchar contra el fraude fiscal, que afecta a una gran cantidad de empresas así como también a los desarrolladores de software.

De modo que si tienes un software de recursos humanos, de facturación o de gestión, esto te interesa, ya que a continuación te vamos a contar qué es la Ley Antifraude y qué requisitos debe tener tu software para garantizar el cumplimiento de esta ley y evitar cometer infracciones que deriven en importantes sanciones.

¿Qué es la Ley Antifraude?

La Ley Antifraude (Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal) fue aprobada por el Gobierno el pasado 9 de julio de 2021 y, tras publicarse en el BOE, entró en vigor el 11 de julio de este mismo año.

Se trata de una ley cuyo principal objetivo es combatir el fraude fiscal en el mundo empresarial y, entre las múltiples novedades, hay que destacar que afecta directamente al software que se utilizan en las empresas, tratando de evitar el software de doble uso, que hasta ahora estaban presentes en muchas empresas, los cuales permitían llevar una doble contabilidad de forma paralela a la contabilidad oficial.

Uno de los objetivos de la Ley contra el Fraude Fiscal es evitar que se oculte la facturación, y para ello, los programas de facturación y contabilidad deben impedir tanto la modificación como la destrucción de sus registros.

Así mismo, con la entrada en vigor de la Ley 11/2021 se limitan los pagos en efectivos a 1.000 euros y, aquellas personas que actúen en nombre y por cuenta del importador serán los responsables subsidiarios del pago del IVA.

Además, se introducen varias reformas en leyes sobre diferentes tipos de impuestos, que afectan especialmente a aquellas en materia de valoración de operaciones. Pero, la Ley Antifraude afecta principalmente a aquellas empresas que tienen programas de mantenimiento y facturación, que deben reunir una serie de requisitos que vamos a ver a continuación.

¿Qué requisitos debe cumplir tu software para cumplir con la Ley contra el Fraude Fiscal?

Como hemos comentado, los programas de software relacionados a gestión y facturación son los principales protagonistas de esta ley, especialmente aquellos que lleven a cabo procesos contables, de facturación o gestión, cuyos registros deben reunir las siguientes características: integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad. Así mismo, no deben tener interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la correspondiente anotación en los sistemas.

Es importante destacar que aunque en un primer momento, el cumplimiento de esta ley iba a ser obligatorio desde el 11 de octubre de 2021, la realidad es que la aprobación del reglamento definitivo de la ley antifraude no se produjo hasta el pasado diciembre de 2023, lo que ha dado tanto a las empresas como a los desarrolladores de software un mayor margen para adaptarse a las novedades de esta ley.

De esta forma, será a partir del 1 de julio de 2025 cuando será obligatorio contar con programas totalmente adaptados a la Ley 11/2021 por parte de las empresas. En cambio, el plazo se reduce para los desarrolladores de software, que tendrán 9 meses desde que se publique la Orden Ministerial que apruebe el reglamento.

¿Cuáles serán las sanciones de la Ley Antifraude?

A pesar de que la Ley 11/2021 todavía no está en vigor, una vez se publique su reglamento definitivo, no cumplir con ella será una infracción grave que podría ser sancionada con una multa de hasta 50.000 euros. Para ello, bastaría simplemente con tener un software que no esté certificado, independientemente de que se haya utilizado o no, así como con alterar o modificar un dispositivo que sí hubiera sido certificado.

Por otro lado, los fabricantes y comercializadores de software también podrían ser sancionados, en caso de que se tratase de programas que permitiesen llevar dobles contabilidades, que pudieran no reflejar de forma total o parcial la anotación de las transacciones realizadas, la alteración de las transacciones ya registradas o simplemente, que no estén certificados.

En definitiva, estarán totalmente prohibidos los programas informáticos de doble uso o doble contabilidad, para impedir que desde un mismo software se pueda llevar una contabilidad y facturación de manera oficial, y otra paralela que oculte ventas.

Si no quieres correr riesgos, es importante contar con soluciones tecnológicas de primer nivel de gestión empresarial como las que ofrece CEGID, que está en constante contacto con la Administración Pública para certificar sus programas conforme a los requisitos que establezca esta nueva normativa y estar siempre preparados a la exigencia del marco legal existente, reduciendo cualquier mínimo riesgo de incumplimiento que pudiera conllevar una sanción de hasta 50.000 euros.