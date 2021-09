Si te estás preguntando qué son los celulares reacondicionados y por qué se habla tanto de ellos como una buena alternativa cuando se busca ahorrar algo de dinero, este artículo es para ti. Aquí podrás descubrir todo sobre este tipo de equipos. Los celulares reacondicionados, también conocidos como celulares de segunda mano, son equipos que por alguna razón fueron devueltos por parte de algún cliente al fabricante. Este se encargó de solucionar el problema denunciado y lo vuelve a ofrecer en el mercado a un precio mucho más bajo.

¿Los celulares reacondicionados son celulares usados?

Muchas veces hay teléfonos celulares que, dentro del tiempo de garantía, presentan alguna falla en el sistema, un bug o simplemente no funcionan como deberían. En estos casos los clientes se encargan de reclamar la falla al fabricante y este le entrega un equipo nuevo por el ‘fallado’.

Pero el dispositivo que no funcionaba bien no se descarta, sino que entra en un proceso de reacondicionamiento. Es restaurado, mejorado y reensamblado para volver al mercado con las mismas garantías que un equipo nuevo, pero a un precio mucho más bajo. Entonces, técnicamente si son celulares usados, pero eso no quiere decir que se les dio un uso rudo. De hecho, se pueden identificar tres tipos de equipos reacondicionados:

Nuevos : son smartphones que no llegaron a las manos de algún cliente. Sufrieron algún tipo de daño en el camino, en el momento de producción, o al estar siendo transportados a las tiendas.

: son smartphones que no llegaron a las manos de algún cliente. Sufrieron algún tipo de daño en el camino, en el momento de producción, o al estar siendo transportados a las tiendas. Descompuestos : estos son los celulares que son devueltos por algún tipo de falla. Este tipo de equipos se arreglan y son nuevamente puestos en venta.

: estos son los celulares que son devueltos por algún tipo de falla. Este tipo de equipos se arreglan y son nuevamente puestos en venta. Usados: hay algunas marcas que ofrecen la posibilidad de entregar un modelo viejo como forma de pago para comprar una versión más nueva. Estos celulares, cuando ingresan a la fábrica, se revisan, se arreglan si llegan a estar rotos y se acondicionan para volver a ser puestos a la venta.

Ventajas de los celulares reacondicionados

La realidad es que al escuchar las experiencias de usuarios que han comprado teléfonos celulares reacondicionados se puede decir que las ventajas superan ampliamente a las desventajas. Comprar un equipo reacondicionado te da la posibilidad de tener un smartphone de alta gama a un precio mucho menor. Hasta en algunas ocasiones puede llegar a valer casi la mitad.

Esto te permite disfrutar de tecnología, funciones y cámaras de la más alta calidad sin tener que realizar una gran inversión. Además, al igual que los celulares nuevos, cuentan con garantía. Pero, ojo, lo ideal es que consultes bien cuánto tiempo tiene de duración y si cubre por completo cualquier tipo de falla.

Desventajas de los celulares reacondicionados

Si bien la mayoría de las veces este tipo de equipos tienen garantía, hay algunas ocasiones en las que no ofrecen. Esto es un punto para tener en cuenta, ya que dependiendo del tipo de problema que haya presentado puede llegar a ser un inconveniente. Además, es una buena alternativa para todos aquellos que les gusta tener su celular en perfectas condiciones, ya que este tipo de smartphones suelen tener rasguños, golpes e incluso alguna parte rota.

Por último, pero no menos importante, puede suceder que no venga equipado con todos los accesorios que viene un celular totalmente nuevo. En estos casos hay que analizar si igualmente vale la pena en relación precio/calidad sumando los gastos extras para comprar los elementos que falten.

¿Conviene o no comprar un celular reacondicionado?

Resulta una excelente alternativa. La mayoría de las personas que han comprado este tipo de equipos han tenido buenas experiencias y lo recomiendan. Sin embargo, no por esto hay que dejar de analizar y tener en cuenta los riesgos que se tiene.

IMÁGENES UNSPLASH