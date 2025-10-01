Vercel enfrenta boicot tras foto de su fundador, Guillermo Rauch, con Netanyahu

La empresa tecnológica Vercel, especializada en herramientas para desarrolladores e infraestructura en la nube, está siendo blanco de un boicot masivo luego de que su fundador, Guillermo Rauch, compartiera una fotografía con el primer ministro de Israel.

Este acto generó una fuerte reacción en la comunidad tecnológica y provocó que desarrolladores y empresas anuncien su intención de dejar de usar sus servicios.

Contexto del conflicto

Guillermo Rauch publicó la imagen junto a Netanyahu con una leyenda que resaltaba una discusión sobre la educación en inteligencia artificial (IA) y su impacto en mantener sociedades libres y progresistas.

También expresó optimismo por la paz y la seguridad de Israel y sus vecinos. Sin embargo, Netanyahu es buscado por la Corte Penal Internacional por acusaciones de genocidio en Gaza, lo que elevó la controversia.

Reacción de la comunidad tecnológica

El post desató una oleada de críticas y provocó que al menos una persona renunciara a Vercel.

Adil Abbuthalha, fundador de Boycat, una aplicación que ayuda a los usuarios a identificar y evitar marcas polémicas, informó que su empresa ya comenzó a migrar su plataforma fuera de Vercel.

Abbuthalha indicó que para ellos no se trata solo de dónde alojan sus aplicaciones, sino de los valores que esas decisiones representan, señaló que el apoyo público de Rauch a Netanyahu mientras Gaza está sitiada es una muestra de cómo la tecnología puede normalizar la injusticia.

Alternativas para desarrolladores

Abbuthalha y otros miembros de la comunidad alentaron a utilizar opciones éticas y viables como Replit, Hetzner y Cloudflare.

Amjad Masad, CEO de Replit, una plataforma rival, ofreció ayuda y descuentos a quienes decidan migrar sus proyectos, destacando la importancia de hablar en contra de quienes apoyan o celebran actos de genocidio.

Además, un antiguo ingeniero de Google Chrome expresó su decepción por el apoyo público de Rauch a Israel y compartió recursos para facilitar la migración de usuarios.

Impacto y desplazamientos

Varios desarrolladores y empresas anunciaron públicamente su alejamiento de Vercel, algunos cancelaron planes de asistir a eventos relacionados con la empresa y optaron por migrar sus operaciones a competidores como Hetzner Online.

En las redes también se difundieron tutoriales para facilitar el cambio de plataforma y capturas de cuentas ya eliminadas.

Este caso ejemplifica cómo las decisiones y expresiones públicas de líderes tecnológicos pueden tener un impacto profundo en las relaciones con sus usuarios y socios, especialmente cuando están relacionadas con conflictos sociopolíticos internacionales.

