Después de 13 años de esfuerzo, CEO de Airbnb perdió todo en semanas

Debido a la pandemia del coronavirus y a la cuarentena que se tuvo que hacer casi de manera obligatoria en la mayoría de los países en el mundo, el sector del turismo es indudablemente uno de los más afectados por dicho virus. Pues todo esto conlleva a destinos cerrados, aerolíneas frenadas y personas en sus casas sin poder salir.

La plataforma de alquiler turístico Airbnb, uno de los principales competidores del tradicional modelo hotelero vio como sus balances se derrumbaron en solo semanas. De acuerdo con Brian Chesky, CEO de Airbnb, asegura que pasaron 12 años desarrollando el negocio de la plataforma y perdieron casi todo en cuestión de 6 semanas.

“Viajar como lo sabíamos se terminó. No significa que el turismo haya terminado, solo que como lo conocimos nunca volverá. La gente quiere salir, pero estar segura. No quiere subirse en un avión, ni viajar por negocios, ni cruzar fronteras. No estamos recuperando más rápido de lo que pensábamos, pero no quiero tener falsas esperanzas.” Aseguró Chesky en una entrevista.

La plataforma tuvo que despedir casi el 25 por ciento de sus trabajadores y por ello recaudó una deuda adicional de 2 mil millones de dólares para ayudar a resistir la caída. Esto causó una reducción de aproximadamente 40 por ciento de su valor de mercado privado por 31 mil millones de dólares.

Airbnb está trabajando a marchas forzadas para que su servicio no decaiga, por lo que en estos momentos se encuentran en una fase de supervivencia y solo el tiempo dirá si pueden resistir a ello.

Con información de Entrepreneur