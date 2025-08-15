Huawei Pura 80 Ultra es el primer smartphone con cámara HDR de Ultra Iluminación y doble telefoto

Desde que Huawei lanzó el P30 Pro en 2019, dejó claro que su innovación en fotografía móvil marcaba un antes y un después en la industria.

Cada nueva versión de la serie Pura ha elevado el estándar, haciendo pensar que ya no era posible superar ciertos límites en tecnología de imagen, pero con el reciente lanzamiento del Huawei Pura 80 Ultra, la marca vuelve a sorprender con avances significativos.

Un salto en calidad de imagen con tecnología HDR de Ultra Iluminación

El Huawei Pura 80 Ultra se presenta como un dispositivo pionero al integrar la primera cámara principal HDR de Ultra Iluminación en un smartphone.

Esta tecnología no es solo un nombre llamativo, sino un avance real que permite obtener imágenes con un nivel de detalle y contraste que se acerca al rendimiento de cámaras semiprofesionales.

El sensor de 50 megapíxeles y tamaño de 1 pulgada destaca por su capacidad para absorber una cantidad de luz sin precedentes en la industria móvil. Esto se traduce en fotografías nítidas y bien detalladas tanto en condiciones diurnas como nocturnas, sin que las zonas iluminadas se sobreexpongan ni las oscuras pierdan detalle.

Además, la cámara Ultra Chroma, que llegó con el Huawei Mate X6, ayuda a capturar hasta 1.5 millones de canales espectrales, logrando que las imágenes reproduzcan colores con una precisión asombrosa.

Innovación en zoom: dos lentes telefoto en un mismo dispositivo

El Huawei Pura 80 Ultra no se detiene en su cámara principal. Es el primer teléfono en el mundo que integra dos lentes telefoto en su sistema, una proeza de ingeniería con gran impacto práctico.

Esta combinación, llamada Telefoto Dual Alternable, integra un telefoto de 50 MP con zoom óptico de 3.7 aumentos junto a un súpertelefoto de 12.5 MP con zoom óptico de 9.4 aumentos.

Este sistema decide automáticamente cuál lente usar según la toma, permitiendo obtener imágenes detalladas desde distancias medias o muy lejanas. Además, sigue contando con un zoom digital de hasta 100 aumentos para capturar objetos a cientos de metros con una nitidez sorprendente.

Del mismo modo el diseño óptico del Telefoto Dual Alternable utiliza un doble prisma con cuatro grupos de lentes que crean trayectorias de luz más largas y eficientes, logrando hasta un 129% más de recorrido luminoso que las configuraciones tradicionales, sin sacrificar espacio en el dispositivo.

Control preciso del color y tonalidades en cualquier escena

Gracias a la combinación del sistema Ultra Chroma con el Telefoto Dual Alternable, el Huawei Pura 80 Ultra corrige con precisión tonos y saturaciones, resolviendo problemas comunes en escenas con iluminación intensa.

Esto resulta en colores brillantes y fieles incluso en situaciones difíciles, como conciertos o ambientes con luces intensas y variadas. Por lo tanto, captura no solo el detalle, sino también la atmósfera y la esencia de cada escena con gran realismo.

Huawei sigue liderando la fotografía móvil en 2025

Este dispositivo confirma que Huawei sigue empujando los límites de la cámara en smartphones, mejorando tanto la capacidad de captación de luz como la versatilidad en zoom y la reproducción del color.

Para quienes priorizan la calidad fotográfica en un móvil, el Huawei Pura 80 Ultra representa un equipo que compite incluso con cámaras semiprofesionales, con un enfoque especial en los usuarios más exigentes que desean obtener resultados sobresalientes en cualquier condición.