Así puedes editar fotos con comandos de voz en Google Photos con Gemini AI
La edición de imágenes con inteligencia artificial da un salto importante en Android gracias a la nueva función “Help me edit” de Google Photos, ahora disponible para todos los usuarios de Android, gracias a la tecnología Gemini AI.
Esta herramienta hace posible transformar fotografías con comandos en lenguaje natural, sin necesidad de manejar ajustes complicados.
Edición de imágenes con IA más accesible en Android
Originalmente esta función era exclusiva para la serie Pixel 10, “Help me edit” se presentó en el evento Made by Google de este año. Con Gemini AI, la aplicación Google Photos permite a cualquier usuario Android solicitar modificaciones en fotos mediante texto o voz.
Basta con decir qué se desea, como eliminar objetos no deseados o restaurar fotos antiguas, y el sistema interpreta y realiza esos cambios combinando efectos automáticamente.
Funciones de “Help me edit”
Entre sus capacidades destaca la capacidad de agregar o quitar objetos, cambiar fondos y ajustar la imagen centrando el foco.
Además, tras cada edición es posible agregar indicaciones adicionales para perfeccionar el resultado, esto hace que el proceso sea intuitivo y eficiente, ideal para quienes quieren editar sin complicarse con herramientas tradicionales.
Cómo usar “Help me edit” en Google Photos
- Abrir la aplicación Google Photos y seleccionar la foto que se quiere modificar
- Pulsar el botón “Help me edit” en la esquina inferior
- Elegir entre las sugerencias de edición o escribir/comunicar por voz la petición
- El sistema procesará la solicitud y aplicará los cambios en la imagen
Las imágenes editadas mostrarán una etiqueta que indica que fueron modificadas con herramientas de IA, para mayor transparencia.
Disponibilidad y alcance
Actualmente, esta funcionalidad se está desplegando en dispositivos Android compatibles dentro de Estados Unidos.
No se ha confirmado la fecha exacta para su llegada a otros mercados, incluido México, sin embargo, sin duda representa una evolución importante en la integración de inteligencia artificial para el uso cotidiano de fotografías en móvil.
La práctica combinación de tecnología avanzada y una interfaz sencilla apunta a que el futuro de la edición fotográfica será cada vez más accesible para todo usuario, sin importar su nivel de experiencia en edición.
Fuente: Google