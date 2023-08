En el inicio de este año, Samsung hacía su entrada al escenario tecnológico al revelar con gran revuelo su sensor de 200 megapíxeles. El protagonista de este deslumbrante acontecimiento fue el ISOCELL HP2, cuyo destino sería integrarse en los modelos Samsung Galaxy S23 Ultra.

Además, en esa misma ocasión informativa, abordamos la perspectiva de que la compañía surcoreana estaba contemplando la posibilidad de aventurarse en el territorio de los 450 megapíxeles. Sin embargo, este emocionante paso adelante tendría que aguardar un poco más antes de materializarse.

Según los informes compartidos un conocedor de la materia ha destapado en el espacio X/Twitter que el fabricante está inmerso en el desarrollo de una serie de cuatro nuevos sensores.

Entre estos, se distingue un sensor que, a diferencia de los rumores iniciales de 450 megapíxeles, llegará al mercado con una resolución de 440 megapíxeles y responderá al nombre de HU1. La información proporcionada también indica que entre los proyectos se halla un sensor de 320 megapíxeles que aún aguarda su denominación oficial.

Además, se encuentran en proceso un sensor HP7 de 200 megapíxeles, caracterizado por unos diminutos píxeles de 0,7 micrones, y un ISOCELL GN6 de 50 megapíxeles que presenta un tamaño de píxeles más generoso, alcanzando los 1,6 micrones.

Siguiendo las filtraciones compartidas por el informante Revegnus, hasta el momento no existen indicios que sugieran que el sensor de 440 megapíxeles tenga como destino un teléfono móvil. Es muy probable que esta asombrosa creación encuentre su camino en otros ámbitos, quizás enfocados en aplicaciones industriales o en la industria automotriz.

No obstante, es relevante señalar que ya en 2020, Samsung había manifestado su intención de introducir sensores con una resolución equiparable a la percepción humana. El sensor de 440 megapíxeles se posiciona como un paso hacia la realización de esta visión de futuro.

Samsung ISOCELL sensors being mass-produced in the latter half of 2024.

– 200MP with 0.6?m HP7

– 50MP with 1.6?m GN6

– 440MP with ???m HU1

— Revegnus (@Tech_Reve) August 17, 2023