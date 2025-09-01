Pixel 10 Pro XL vs iPhone 16 Pro Max ¿quién gana en grabación de video?

El iPhone 16 Pro Max de Apple se mantiene como líder indiscutible en grabación de video, según recientes comparativas frente al Google Pixel 10 Pro XL.

A pesar de las mejoras que Google ha implementado en su último modelo, el Pixel sigue mostrando limitaciones evidentes en video, sobre todo en condiciones de poca luz y manejo del movimiento.

Rendimiento en video de ambos dispositivos

El YouTuber Dave2D realizó pruebas enfrentando al Pixel 10 Pro XL contra el iPhone 16 Pro Max.

En ambientes complejos, el iPhone 16 Pro Max produjo imágenes más detalladas y con mejor manejo en condiciones de baja luminosidad, superando claramente al Pixel, aunque Google destaca por su tecnología Night Sight en foto fija.

Por otro lado, en videos, la capacidad del Pixel para manejar escenas oscuras sigue siendo insuficiente comparada con la del iPhone 16 Pro Max.

Además, el Pixel mostró problemas notables con el manejo del movimiento; cuando la cámara se movía rápidamente, la imagen del Pixel presentaba un efecto de sacudida que Apple prácticamente ha eliminado.

Aunque el nuevo chip Tensor G5 de Google mejora el procesamiento, el iPhone 16 Pro Max aún domina en esta área.

Ventajas del Pixel 10 Pro XL en video macro y funciones de software

En contraste, el Pixel 10 Pro XL superó al iPhone 16 Pro Max en una prueba de video macro, logrando efectos cinematográficos atractivos con profundidad de campo reducida y excelente enfoque fijo en sujetos cercanos.

Esta modalidad también ofrece resultados artísticos en fotografía, cediendo protagonismo a la creatividad cuando el usuario controla bien el enfoque.

Google ha incluido funciones de software como Camera Coach, que sugiere mejoras para las fotos, y un zoom ProRes de hasta 100x que es prometedor aunque genera imágenes granuladas en uso real. Sin embargo, estas funciones no fueron consideradas muy necesarias por el YouTuber para usuarios avanzados.

Procesamiento de video y comparación del flujo de trabajo

Un punto crítico fue el uso de la función Video Boost del Pixel 10 Pro XL, cuyo procesamiento demoró 20 horas para mejorar un video, lo que resulta poco práctico frente al procesamiento en tiempo real que ofrece el iPhone 16 Pro Max.

Esto demuestra que, aunque Google invierte en mejoras de software para video, Apple mantiene un flujo de trabajo más eficiente para usuarios y profesionales.

Con el evento de lanzamiento previsto para el 9 de septiembre, el iPhone 17 Pro promete continuar la tradición de Apple en videografía superior. Se espera que el nuevo modelo incluya mejoras en cámara y procesamiento que podrían ampliar aún más la brecha frente a Google.

Fuente: YouTube