Fotografía y comunidad, así es Irys, la nueva app para fotógrafos

El fotógrafo Alan Schaller, con más de un millón de seguidores en Instagram, lanzó Irys, una plataforma social creada especialmente para fotógrafos. La iniciativa surge tras notar cómo la fotografía ha ido perdiendo presencia en el entorno digital.

En redes tradicionales, las imágenes son opacadas por algoritmos y dominadas por el contenido de videos cortos, dejando a los creadores visuales en una especie de vacío.

Una plataforma enfocada en la comunidad fotográfica

Irys se distingue por priorizar una comunidad intencionada por encima de las métricas tradicionales como clics o tiempo de pantalla.

Ofrece un espacio con feeds curados, carga de imágenes en alta resolución (hasta 50 megabytes) y sin publicidad ni venta de datos.

Además, no utiliza inteligencia artificial para modificar las imágenes, lo que garantiza un ambiente auténtico y conectado con el arte fotográfico.

Más que una red social, un ecosistema para fotógrafos

El proyecto tiene planes ambiciosos que van más allá de la simple interacción virtual. Irys busca consolidarse como un hub fotográfico que incluya una agencia para representar a los profesionales, alianzas con galerías, publicación de libros y una revista dedicada.

La plataforma refleja un compromiso con la ética profesional, el respeto por la fotografía como forma de arte y la justicia económica para quienes viven de esta disciplina.

Schaller destaca que el objetivo no es “arreglar” la fotografía, sino tratarla con el respeto que merece. La propuesta ofrece a los fotógrafos un lugar donde no solo puedan ser vistos, sino también inspirarse y crecer.

Esta visión se traduce en un espacio donde el usuario siente que su trabajo importa y es valorado.

Disponibilidad y acceso a la plataforma

Tras un período de prueba, Irys ya está disponible para descargar desde la App Store y también desde la Google Play.

Esta aplicación se presenta como una alternativa fresca y centrada en la fotografía, invitando a quienes buscan visibilidad real sin las distracciones ni limitaciones que caracterizan a otras redes sociales.