Nikon Z R, la cámara producto de la combinación de Nikon y RED ideal para cineastas

La Nikon Z R marca un momento importante en la evolución de las cámaras de cine digital, destacando por su enfoque en los creadores de contenido, cineastas independientes y productores en busca de calidad profesional sin una inversión tan fuerte.

Esta cámara es el resultado de la colaboración entre Nikon y RED Digital Cinema, introduce innovaciones clave para la producción audiovisual de alto nivel.

Una apuesta por el cine digital democratizado

La Nikon Z R se presenta como una cámara de cine full frame ultracompacta que graba hasta en 6K a 60 cuadros por segundo, experimentando con el formato RAW R3D NE basado en la tecnología de RED.

Este formato ofrece más de 15 pasos de rango dinámico y una fidelidad cromática que proporciona continuidad visual incluso en producciones multicámara.

Su pantalla LCD DCI-P3 de 4 pulgadas permite que el monitoreo sea sencillo en exteriores, eliminando la necesidad de usar monitores adicionales.

Innovaciones notables en grabación de audio y video

No solo destaca por el video en alta resolución, la Z R es la primera en su tipo que incorpora grabación de audio flotante de 32 bits superior, compatible tanto con micrófonos internos como externos, además de integrar tecnología OZO Audio de Nokia.

Esta solución cubre una amplia gama de situaciones, desde entrevistas hasta conciertos, permitiendo una mayor flexibilidad y sencillez en la captura de sonido profesional.

Potencia y flujo de trabajo optimizados para creadores

La Z R incluye estabilización de imagen de 7.5 pasos y un avanzado sistema de enfoque automático con inteligencia artificial, heredado de la Z 9, capaz de detectar y seguir hasta nueve tipos de sujetos.

La gestión térmica mejorada y la ausencia de ventilador permiten grabaciones continuas de hasta 125 minutos sin interrupción por sobrecalentamiento ni ruido adicional.

Además, utiliza una montura Z amplia, permitiendo el uso de distintos lentes mediante adaptadores, y soporta entrada dual para tarjetas CFexpress y microSD.

Características técnicas clave

Sensor CMOS full frame de 24.5 MP, el mismo de la Z6 III.

full frame de 24.5 MP, el mismo de la Z6 III. Cultura dual ISO (800/6400), ideal para tomas en alta y baja luz, manteniendo rango dinámico.

(800/6400), ideal para tomas en alta y baja luz, manteniendo rango dinámico. Grabación en 6K60p, 4K120p, 5.4K60p, con múltiples formatos como ProRes RAW HQ, H.265/HEVC y H.264/AVC .

. Visualización y uso de LUTs personalizados desde cámara, con integración directa a flujos de postproducción.

Cuerpo ultraligero de 1.19 lbs, resistencia al polvo, arena y humedad.

Compatible con Frame.io Camera to Cloud mediante NX MobileAir para flujos en la nube eficientes.

RED V-RAPTOR XE: complemento para cineastas exigentes

En paralelo, RED Digital Cinema presenta la V-RAPTOR XE, un modelo con sensor de gran formato y obturador global, pensado para cineastas que necesitan resolución 8K, 17 pasos de rango dinámico y flujos de trabajo robustos en producciones de alto calibre.

La V-RAPTOR XE, con precio de salida de $14,995 USD, incorpora innovaciones en eficiencia energética y conectividad, posicionándose como una opción potente y más asequible para cineastas independientes.

Ecosistema de accesorios y nuevas opciones para sonido profesional

La zapata digital de la Z R permite la integración de accesorios avanzados, como el nuevo micrófono ME-D10 de cañón, capaz de grabar audio flotante de 32 bits sin necesidad de cableado adicional ni batería, lo que facilita la captura fiel incluso en entornos ruidosos.

El lanzamiento de la Nikon Z R y la expansión de la línea V-RAPTOR de RED abren nuevas posibilidades para cineastas de la región, permitiendo acceder a tecnología avanzada que tradicionalmente estaba reservada a presupuestos más altos.