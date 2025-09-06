Fotografía

Nikon Z f edición plateada, diseño clásico con tecnología avanzada

hace 7 horas

Nikon ha anunciado el lanzamiento de una edición plateada de su cámara sin espejo de formato completo Nikon Z f. Este modelo combina un diseño clásico inspirado en una histórica cámara de rollo Nikon con la avanzada tecnología propia de las cámaras sin espejo actuales.

La Z f se distingue por un diseño retro de cuadro completo, que incluye una textura metálica que imita el baño de plata de las cámaras de rollo clásicas como la Nikon F, ofreciendo una sensación auténtica y sofisticada para los usuarios.

Diseño inspirado en el legado de Nikon

El diseño de la Nikon Z f busca evocar un estilo vintage, rememorando las cámaras icónicas de rollo que marcaron época.

La textura metálica y el acabado plateado aportan un toque premium que resalta su inspiración en modelos clásicos, logrando un equilibrio entre la nostalgia y la tecnología moderna.

Esta combinación estética no solo atrae visualmente, sino que también busca inspirar a los fotógrafos con un diseño cargado de historia y personalidad.

Granulado de Película: una nueva función para la expresión creativa

Una actualización de firmware prevista para 2025 añadirá a la Nikon Z f una función llamada Granulado de Película, disponible para fotos y videos.

Esta herramienta permitirá a los usuarios añadir grano de manera controlada, con tres opciones de tamaño y seis niveles de intensidad, brindando una expresión visual similar a la estética cinematográfica tradicional.

De esta forma, se amplían las posibilidades creativas para adaptar el estilo visual a cada escena y a la intención artística del fotógrafo o videógrafo.

Integración con controles avanzados para imágenes

La función Granulado de Película se complementará con las Recetas de Imagen, que son preajustes descargables diseñados tanto por Nikon como por otros creadores, y con los Controles de Imagen.

Esta combinación facilita que los usuarios personalicen aún más la apariencia final de sus fotos y videos, logrando resultados únicos y ajustados a su estilo personal. Así, la Nikon Z f ofrece un ecosistema creativo que busca satisfacer a profesionales y entusiastas que desean una cámara con carácter y versatilidad.

La nueva edición plateada de la Nikon Z f destaca por un diseño que rinde homenaje a las cámaras clásicas de rollo, combinado con tecnología de punta.

Fuente: Nikon

hace 7 horas

