Samsung ya está trabajando en sensores fotográficos de 144 megapíxeles

Hoy en día la fotografía móvil se ha convertido en el principal factor de diferencia entre los smartphones de gama alta. Además existe una carrera de los megapíxeles donde Samsung sacó el pecho con la presentación de un par de sensores de 64 y 108 megapíxeles durante este año, mientras los primeros smartphones y están en el mercado como el Xiaomi Mi Note 10.

Ahora Samsung estaría mirando aún hacia el futuro, pues el filtrador @IceUniverse reveló que Samsung está trabajando en sensores fotográficos de 144 megapíxeles, una cifra bastante increíble que entregaría excelentes resultados.

Crazy, Samsung is planning to use a 14nm process to make 144MP sensors. pic.twitter.com/H9PvLUuqYY

— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019