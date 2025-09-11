Apple ya no es el rey indiscutible en procesadores móviles aún con su nuevo SoC A19 Pro

La industria móvil vive un momento histórico con la reciente presentación del iPhone 17 y su procesador A19 Pro.

Los primeros benchmarks revelan una realidad inesperada en el mundo de los smartphones tope de gama, donde Apple ya no domina todas las categorías de rendimiento como lo hacía anteriormente.

El A19 Pro mantiene su trono en un solo núcleo

El procesador A19 Pro, fabricado en el proceso de 3 nanómetros de tercera iteración de TSMC, ofrece un incremento modesto del 13% en rendimiento multi-núcleo comparado con su predecesor A18 Pro.

En las pruebas de Geekbench 6, el chip obtiene 3,895 puntos en un solo núcleo y 9,746 puntos en múltiple núcleo.

Estos números, aunque representan un avance sólido, reflejan que Apple ha alcanzado un tope en el rendimiento multi-núcleo.

La compañía de Cupertino parece priorizar la eficiencia energética sobre el rendimiento bruto, manteniendo su configuración de seis núcleos en lugar de aumentar la cantidad como hacen sus competidores.

Competidores Android toman la delantera en multi-núcleo

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, incluso en una versión con velocidad reducida a 4.00 GHz en lugar de los 4.74 GHz estándar, logra superar al A19 Pro en pruebas multi-núcleo con 11,515 puntos, estableciendo una ventaja del 18.2%.

Sin embargo, el chip de Qualcomm se queda atrás por un 12.9% en rendimiento de un solo núcleo.

Samsung no se queda atrás con su Exynos 2600, el primer procesador móvil fabricado en tecnología de 2 nanómetros GAA (Gate-All-Around). Este chip supera al A19 Pro por un 15.5% en pruebas multi-núcleo, aunque permanece un 15% por debajo en rendimiento de un solo núcleo.

Estrategia de núcleos ¿Cantidad vs calidad?

La diferencia fundamental radica en la filosofía de diseño. Apple mantiene una configuración de seis núcleos para preservar la eficiencia de su procesador, mientras que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 utiliza ocho núcleos y el Exynos 2600 emplea diez núcleos para lograr sus puntuaciones superiores en multi-núcleo.

Esta estrategia de múltiples núcleos permite a los fabricantes Android capitalizar tareas que pueden distribuirse entre varios procesadores simultáneamente.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 presenta una arquitectura de dos núcleos principales funcionando a 4.61 GHz y seis núcleos de eficiencia a 3.63 GHz.

Perspectivas gráficas y térmicas

El A19 Pro muestra mejoras más significativas en el apartado gráfico, con incrementos de hasta 40% en rendimiento sostenido cuando se combina con el nuevo sistema de cámara de vapor de Apple. Esta mejora térmica es crucial para mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas de uso intensivo.

Los chips Android también han avanzado considerablemente en este aspecto. El Snapdragon 8 Elite Gen 5 incluye la GPU Adreno 840 funcionando a 1.20 GHz, prometiendo mejoras del 40% en rendimiento de juegos comparado con generaciones anteriores.

Para 2026, la competencia se intensificará aún más con la llegada del Galaxy S26, que podría incorporar tanto el Exynos 2600 como el Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Fuente: GSMArena