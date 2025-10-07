AMD dispara sus acciones 34% por contrato de chips para OpenAI

AMD y OpenAI han firmado uno de los acuerdos más significativos de la industria tecnológica en los últimos años.

El fabricante de chips suministrará semiconductores de inteligencia artificial al creador de ChatGPT en un contrato plurianual que podría generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales.

Detalles del acuerdo estratégico

Las acciones de AMD se dispararon más del 34% este lunes, alcanzando los $226.71 dólares, su nivel más alto en más de un año. Este incremento añadió $80,000 millones de dólares a la capitalización bursátil de la compañía.

El convenio contempla el despliegue de cientos de miles de chips de IA de AMD, equivalentes a seis gigavatios de potencia computacional. Esta capacidad se implementará a lo largo de varios años, comenzando en la segunda mitad de 2026.

Para dimensionar esta cifra, seis gigavatios equivalen aproximadamente a las necesidades energéticas de 5 millones de hogares estadounidenses. También representa tres veces la electricidad producida por la presa Hoover en Estados Unidos.

OpenAI comenzará con una instalación de un gigavatio basada en los chips AMD Instinct MI450, cuyo lanzamiento está programado para el próximo año, AMD espera comenzar a reconocer ingresos en ese momento.

Impacto en la industria de semiconductores

Este acuerdo representa un respaldo importante a los chips y software de inteligencia artificial de AMD, también ofrece a OpenAI la oportunidad de tomar participación en uno de los rivales más formidables de Nvidia.

Forrest Norrod, vicepresidente ejecutivo de AMD, calificó el acuerdo como “transformador, no solo para AMD, sino para la dinámica de la industria”. Mat Hein, director de estrategia de AMD, añadió que otros clientes seguirán este ejemplo debido a la influencia de OpenAI en el ecosistema tecnológico.

Las acciones de Nvidia experimentaron una caída de aproximadamente 1.2% tras conocerse el acuerdo, esta reacción del mercado evidencia la creciente competencia en el sector de chips para inteligencia artificial.

Proyecciones de ingresos y crecimiento

Los ejecutivos de AMD esperan que el acuerdo genere decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales. Debido al efecto dominó del convenio, AMD anticipa recibir más de $100,000 millones de dólares en nuevos ingresos durante cuatro años, provenientes de OpenAI y otros clientes.

Analistas estiman que AMD generará ingresos de $32,780 millones de dólares este año, según datos de LSEG, el nuevo acuerdo podría transformar significativamente estas proyecciones en los próximos años.

Lisa Su, presidenta y CEO de AMD, destacó que esta alianza combina lo mejor de ambas empresas para crear una situación beneficiosa para ambas partes, esto permitirá el desarrollo de IA más ambicioso del mundo y el avance de todo el ecosistema de inteligencia artificial.

