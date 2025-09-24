Con $100 billones de dólares Nvidia refuerza los planes de OpenAI en supercomputación

Nvidia y OpenAI han sorprendido al sector tecnológico al formalizar un acuerdo estratégico en el que Nvidia invertirá hasta $100 billones de dólares en OpenAI, acompañado del suministro de millones de chips de última generación.

Este paso no solo representa una de las mayores inversiones en la historia reciente del sector, sino que pone de relieve cómo la infraestructura de cómputo se transforma en el motor fundamental de la economía digital y de la inteligencia artificial.

Un acuerdo fuera de lo común

El pacto contempla que Nvidia adquiera una participación en OpenAI, aunque sin voz ni voto en las decisiones de la empresa.

Los primeros $10 mil millones de dólares se destinarán a la puesta en marcha de la plataforma Vera Rubin (arquitectura de última generación para cargas de trabajo de IA a gran escala), con un gigavatio de capacidad inicial.

Esta inversión será progresiva, iniciando en la segunda mitad de 2026 y abriendo la puerta al despliegue de hasta 10 gigavatios de centros de datos, una capacidad inédita en la industria global de IA.

Retos de financiamiento ¿De dónde saldrá el resto?

El coste estimado para construir cada gigavatio de capacidad ronda los $50 billones de dólares, de los cuales aproximadamente el 70% corresponderá a los chips y equipos de Nvidia.

La diferencia, unos $40 billones por gigavatio, plantea interrogantes sobre la fuente de financiación que OpenAI tendrá que asegurar para completar su ambicioso despliegue.

Hasta ahora, ni OpenAI ni Nvidia han detallado cómo se cubrirá ese faltante o si existen socios adicionales interesados en participar.

La transformación estructural de OpenAI

OpenAI ha sido reconocida por su modelo híbrido, con una organización matriz sin fines de lucro que supervisa su filial con fines comerciales.

La entrada de Nvidia acelera los planes de reestructuración, orientados a convertir OpenAI en una corporación de beneficio público (Public Benefit Corporation), una figura que permite captar inversión privada respetando sus principios fundacionales.

Este cambio aún depende de la aprobación de autoridades de Delaware y California, y busca facilitar futuras rondas de inversión, así como una eventual salida a bolsa.

Implicaciones en competencia y accesibilidad al hardware

La decisión de Nvidia de destinar un número tan alto de sus chips a OpenAI inquieta a rivales y empresas del sector, quienes temen que la accesibilidad a estos recursos críticos se reduzca para otros desarrolladores, como Anthropic, Microsoft, o incluso AMD.

El acuerdo, aunque ventajoso para OpenAI, podría modificar el equilibrio competitivo en el mercado de hardware para IA, donde Nvidia hoy ostenta una posición dominante.

Oracle, otro jugador relevante, ha anunciado recientemente cientos de miles de millones en contratos para proveer servicios de nube a OpenAI y otras empresas de IA.

Sin embargo, el anuncio de Nvidia dota de mayor certidumbre a los planes de Oracle, pues el compromiso financiero de OpenAI asegura liquidez para costear estos contratos, beneficiando tanto la estabilidad de Oracle como el crecimiento futuro de la infraestructura de IA.

Fuente: CNBC