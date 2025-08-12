AMD Radeon RX 9060 promete más de 100 FPS en juegos triple-A a 1080p

Características técnicas principales

La nueva tarjeta gráfica de AMD cuenta con 1792 Stream Processors (o núcleos de procesamiento), repartidos en 28 Compute Units, frente a los 2048 stream processors anunciados erróneamente inicialmente y los 32 Compute Units de la RX 9060 XT.

La configuración de memoria es de 8 GB GDDR6 con un bus de 128 bits y una velocidad de 18 Gbps, lo que reduce el ancho de banda a 288 GB/s en comparación con la versión XT.

Este ajuste también afecta a sus capacidades para Ray Tracing y cargas de trabajo relacionadas con inteligencia artificial, ya que cuenta con menos aceleradores para estas tareas.

Consumo energético y recomendaciones de potencia

Esta GPU destaca por su eficiencia energética, con un TDP (potencia de diseño térmico) de 132W. AMD recomienda una fuente de alimentación mínima de 450W para un buen funcionamiento.

Esta mejora en eficiencia hace que la RX 9060 sea una opción interesante para quienes buscan rendimiento con menor consumo eléctrico.

Compatibilidad y soporte tecnológico

La tarjeta soporta tecnologías modernas y diversos formatos de renderizado, incluyendo codificación y decodificación AV1.

Se espera que la RX 9060 esté disponible en versiones personalizadas de los socios de AMD (AIBs), con salidas de video avanzadas tales como DisplayPort 2.1a y HDMI 2.1b. La variante de referencia mostrada en la web oficial probablemente no se lanzará.

Rendimiento en juegos a 1080p

AMD promociona que la RX 9060 puede superar los 100 FPS en varios títulos triple-A en configuraciones ultra a resolución nativa 1080p. Juegos como Assassin’s Creed Mirage (108 FPS), F1 24 (188 FPS), Call of Duty (98 FPS), y DOOM (153 FPS) se encuentran dentro de este rango de rendimiento.

Sin embargo, estas cifras deben tomarse con precaución, ya que no se han detallado las configuraciones exactas ni los presets gráficos utilizados en las pruebas.

La RX 9060 cuenta con soporte en la última versión del software AMD Adrenalin Edition 25.8.1, disponible para descarga.

La RX 9060 XT, en combinación con un procesador Ryzen 9800X3D, entrega entre 100 y 120 FPS en God of War: Ragnarok a 1080p ultra, lo que sugiere que las cifras publicitadas pueden ser un poco optimistas para la versión no XT.