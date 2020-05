Apple podría presentar sus gafas de realidad virtual el próximo año

Desde hace algunos años se viene rumorando de que Apple se encuentra desarrollando sus primeras gafas de realidad virtual, pero nunca se ha revelado más información más allá de las especulaciones. Ahora, el conocido leaker Jon Prosser ha compartido información relevante sobre este nuevo producto.

Según Prosser, Apple planea introducir sus gafas de realidad aumentada en algún momento de marzo o junio de 2021. Sin embargo, el reputado analista Ming-Chi Kuo afirma que dichas gafas se lanzarán en 2022, por lo que es posible que la compañía de la manzana anuncie las gafas en 2021 y las lance al mercado en 2022.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. ?

Will be showing you soon ? https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020