Después de gran expectativa para tener la llegada a México del nuevo lineal de la marca gamer taiwanesa, ASUS, ROG e Intel presentaron las nuevas laptops gamer con un evento de alto calibre, en la Ex Fábrica de Harina, ubicada en el norte de la ciudad de México.

ASUS y Republic of Gamers siguen sorprendiendo en el mundo gamer, y en esta ocasión nos mostraron un nuevo lado de las laptops para jugadores con la increíble potencia de los nuevos procesadores Intel Core de 12ª Generación de Intel.

La industria del gaming tiene cada vez más relevancia en el mercado. Hoy en día no se trata sólo de los juegos, sino de la conexión que mantenemos marcas líderes como somos ASUS, Republic of Gamers e Intel con nuestra gente; y de ayudarlos a crecer, desde ser jugadores amateurs hasta llegar a profesionales, o para conectar con el mundo a través de su contenido. En ASUS y Republic of Gamers, estamos comprometidos con cumplir las exigencias que tienen nuestros consumidores, como lo hemos hecho con el poderoso armamento con ASUS TUF Gaming, ROG Flow Z13, la primera tablet gamer del mundo, y ROG Strix Scar 17, diseñada para sobresalir en los e-sports”, mencionó Aline Pasquer, directora de Marketing de ASUS México.