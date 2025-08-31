Hardware

Mini SSD, velocidad y gran capacidad en formato SIM del fabricante Biwin

hace 14 segundos

La compañía china Biwin ha presentado el Mini SSD, un formato revolucionario de almacenamiento portátil diseñado especialmente para laptops, tablets, teléfonos y cámaras.

Con dimensiones ultra compactas y velocidades que superan a las microSD Express, este dispositivo promete marcar tendencia en el sector tecnológico, aunque aún enfrenta desafíos de estandarización y adopción masiva.

Dimensiones y capacidad sorprendente

El Mini SSD de Biwin tiene un tamaño de apenas 15 x 17 mm y 1.4 mm de grosor, lo que lo hace más pequeño que una moneda de un centavo de dólar y solo un poco más grande que una microSD.

A pesar de sus reducidas dimensiones, ofrece variantes de 512GB, 1TB y 2TB, posicionándose como una solución ideal para quienes necesitan mucha capacidad en muy poco espacio.

Velocidades que revolucionan el almacenamiento

Este formato ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 3,700MB/s y escritura de hasta 3,400MB/s usando la interfaz PCIe 4×2 y tecnología NVMe.

Las tarjetas microSD Express, utilizadas en dispositivos como la Nintendo Switch 2, alcanzan apenas 985MB/s, mientras que las SD Express de tamaño completo logran hasta 3,940MB/s, aunque son el doble de grandes físicamente.

Instalación y usabilidad móvil

El Mini SSD se coloca en una bandeja extraíble, muy similar a la forma en que se insertan las tarjetas SIM en los teléfonos.

Este diseño permite que el intercambio y la expansión de almacenamiento sea muy sencilla, sin herramientas y accesible para cualquier usuario.

La idea es favorecer el almacenamiento hot swap en dispositivos portátiles, lo que abre la puerta a upgrades rápidos y sin complicaciones. Pensado para el uso móvil, el Mini SSD de Biwin ofrece certificación IP68 contra agua y polvo, además de resistir caídas de hasta tres metros.

Integración en dispositivos y perspectivas de adopción

Modelos avanzados como la GPD Win 5, famosa por su gran batería y chip Strix Halo, y la OneXPlayer Super X ya cuentan con ranuras dedicadas para el Mini SSD.

Sin embargo, aún falta información sobre precios y una mayor diversidad de productos compatibles, lo que plantea dudas sobre la adopción futura por parte de otras marcas y el establecimiento de un estándar global.

Aunque los SSD M.2 tradicionales siguen ofreciendo el mayor rendimiento en velocidad, el Mini SSD se posiciona como un equilibrio entre compactibilidad, velocidad y facilidad de uso.

Fuente: The Verge

Etiquetas
hace 14 segundos

Artículos relacionados

TSMC prepara motores… y fábricas para sus próximos chips de 1.4nm ¿Qué pasa con los SoC de 2nm?

hace 2 días

Qué esperar del próximo chipset Xiaomi XRing O2 que se presentará en 2026

hace 4 días

Nvidia lanza Jetson Thor, una plataforma revolucionaria para robots humanoides

hace 5 días

Jalisco se consolida como hub tecnológico gracias a Foxconn y la industria de chips

hace 6 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web