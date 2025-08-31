Mini SSD, velocidad y gran capacidad en formato SIM del fabricante Biwin
La compañía china Biwin ha presentado el Mini SSD, un formato revolucionario de almacenamiento portátil diseñado especialmente para laptops, tablets, teléfonos y cámaras.
Con dimensiones ultra compactas y velocidades que superan a las microSD Express, este dispositivo promete marcar tendencia en el sector tecnológico, aunque aún enfrenta desafíos de estandarización y adopción masiva.
Dimensiones y capacidad sorprendente
El Mini SSD de Biwin tiene un tamaño de apenas 15 x 17 mm y 1.4 mm de grosor, lo que lo hace más pequeño que una moneda de un centavo de dólar y solo un poco más grande que una microSD.
A pesar de sus reducidas dimensiones, ofrece variantes de 512GB, 1TB y 2TB, posicionándose como una solución ideal para quienes necesitan mucha capacidad en muy poco espacio.
Velocidades que revolucionan el almacenamiento
Este formato ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 3,700MB/s y escritura de hasta 3,400MB/s usando la interfaz PCIe 4×2 y tecnología NVMe.
Las tarjetas microSD Express, utilizadas en dispositivos como la Nintendo Switch 2, alcanzan apenas 985MB/s, mientras que las SD Express de tamaño completo logran hasta 3,940MB/s, aunque son el doble de grandes físicamente.
Instalación y usabilidad móvil
El Mini SSD se coloca en una bandeja extraíble, muy similar a la forma en que se insertan las tarjetas SIM en los teléfonos.
Este diseño permite que el intercambio y la expansión de almacenamiento sea muy sencilla, sin herramientas y accesible para cualquier usuario.
La idea es favorecer el almacenamiento hot swap en dispositivos portátiles, lo que abre la puerta a upgrades rápidos y sin complicaciones. Pensado para el uso móvil, el Mini SSD de Biwin ofrece certificación IP68 contra agua y polvo, además de resistir caídas de hasta tres metros.
Integración en dispositivos y perspectivas de adopción
Modelos avanzados como la GPD Win 5, famosa por su gran batería y chip Strix Halo, y la OneXPlayer Super X ya cuentan con ranuras dedicadas para el Mini SSD.
Sin embargo, aún falta información sobre precios y una mayor diversidad de productos compatibles, lo que plantea dudas sobre la adopción futura por parte de otras marcas y el establecimiento de un estándar global.
Aunque los SSD M.2 tradicionales siguen ofreciendo el mayor rendimiento en velocidad, el Mini SSD se posiciona como un equilibrio entre compactibilidad, velocidad y facilidad de uso.
