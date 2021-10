ZTE ha traído a México un nuevo smartphone para todos aquellos usuarios que cuentan con presupuesto limitado, pero están en busca de un celular básico, pero sin sacrificar funciones esenciales como una pantalla de gran tamaño, buen rendimiento y buena experiencia en fotografía. La opción que nos da el fabricante es el Blade L9.

Este dispositivo llega a territorio nacional como una de las opciones más baratas, por lo que, si eres un usuario que busca un super rendimiento o jugar juegos o consumir contenido multimedia, este equipo no es para ti. Está dirigido a un nicho muy específico, para personas que solo quieren revisar sus redes sociales, hacer llamadas o mensajear.

Características del ZTE Blade L9

Display: Pantalla 5” WVGA 18:9

Memoria: 32 GB de memoria y 1 GB de memoria RAM

Procesador: Quad-Core 1.3 GHz

Sistema: Android 11 Go edition

Batera: 2000 mAh

Cámara trasera: 8 Mpx

Cámara frontal: 5 Mpx

Conectividad: Red 3G

Dimensiones: de 137.5*67.5*10mm

Colores: Azul y Gris

Precio: desde $ 1,699.00 pesos

Operador: Telcel

Otros: Puerto de audio de 3.5mm

Blade L9 de ZTE ofrece una pantalla de 5 pulgadas de relación de aspecto de 18: 9. Internamente, está impulsado por un procesador de cuatro núcleos que corre a una velocidad de 1.3 GHz, con 1 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, expandible con microSD.

Como sistema operativo el teléfono corre Android 11 Go Edition, por lo que ejecuta todas las aplicaciones “ligeras” de Google como YouTube Go, Google Go, Google Maps Go, etc. Tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles y un sensor frontal de 5 megapíxeles.

La batería es de 2000 mAh que promete hasta un día entero de autonomía, es compatible con las redes 3G y tiene un conector de audio de 3.5 mm. El ZTE Blade L9 ya está a la venta en México con Telcel en color azul y gris por un precio de 1,699 pesos.