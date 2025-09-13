Hardware

OpenAI diseñará su primer chip de inteligencia artificial junto a Broadcom

hace 7 horas

OpenAI prepara el lanzamiento de su primer chip de inteligencia artificial en colaboración con Broadcom, con producción programada para el próximo año; este desarrollo busca acelerar el procesamiento de sus sistemas y disminuir su dependencia de proveedores externos como Nvidia.

Un paso clave hacia la autonomía tecnológica

OpenAI ha invertido cerca de $10.000 millones de dólares en esta alianza, sumándose a la tendencia de gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Meta que ya han optado por desarrollar sus propios chips para manejar la creciente demanda de inteligencia artificial.

El nuevo chip será utilizado exclusivamente por OpenAI, reforzando su infraestructura interna y permitiendo el entrenamiento y operación de modelos avanzados como GPT-5. Esta estrategia busca ofrecer mayor rapidez y eficiencia energética en sus productos.

Objetivos: independencia y optimización de recursos

La decisión de crear hardware propio responde al interés estratégico de reducir la dependencia de empresas como Nvidia y AMD, cuyos chips dominan actualmente el mercado de IA.

El diseño personalizado de chips permite a OpenAI ajustar el hardware exactamente a sus necesidades, optimizar el rendimiento, reducir costos y minimizar los tiempos de entrega de sus próximos modelos.

Impacto en la industria y el mercado

La noticia ha tenido un fuerte impacto financiero, impulsando las acciones de Broadcom y demostrando el interés global por los chips de IA personalizados.

Aunque Nvidia se mantiene como líder en el sector, la diversificación de OpenAI marca una nueva etapa de competencia y especialización, donde cada empresa crea soluciones a medida para sus plataformas de IA.

Ventajas para los usuarios y desarrolladores

El desarrollo de chips propios implica que ChatGPT y otros servicios de OpenAI ofrecerán mejor rendimiento, menor latencia y mayor capacidad de respuesta, beneficiando tanto a grandes organizaciones como a usuarios cotidianos.

Además, el uso de hardware optimizado permite a OpenAI acelerar su ritmo de innovación, y abre la puerta para una integración más profunda de la IA en dispositivos y sistemas del día a día.

OpenAI planea fabricar el chip en TSMC, bajo un modelo de diseño propio y producción externa, actualmente estándar en la industria tecnológica.

Fuente: FT

