Broadcom lanza Thor Ultra para competir con Nvidia en redes de IA

La batalla por dominar la infraestructura de la inteligencia artificial acaba de subir de nivel. Broadcom acaba de lanzar su nuevo chip Thor Ultra, una pieza clave diseñada para conectar cientos de miles de procesadores en centros de datos dedicados a la IA.

El Thor Ultra no es un chip cualquiera, su función es fundamental – actúa como el director de tráfico que permite que todos esos procesadores trabajen juntos sin atascarse.

Un gigante que no se detiene

El anuncio del Thor Ultra llega apenas un día después de que la compañía revelara un acuerdo masivo con OpenAI para desarrollar y desplegar chips personalizados con una capacidad de 10 gigavatios, comenzando en la segunda mitad de 2026.

Para que te des una idea de la magnitud, esa cantidad de energía podría alimentar a más de ocho millones de hogares.​

Este acuerdo coloca a Broadcom en la misma liga que empresas como Google y Amazon, que también desarrollan chips personalizados para reducir su dependencia de Nvidia.

Y no es para menos, el mercado de chips para IA que Broadcom está persiguiendo podría alcanzar entre $60,000 y $90,000 millones de dólares en 2027.​

¿Qué hace especial al Thor Ultra?

Ram Velaga, vicepresidente senior de Broadcom, lo explicó de forma clara en una entrevista con Reuters. “En un sistema de computación distribuida, la red juega un papel extremadamente importante para construir estos grandes clústeres“, señaló.

Así que no me sorprende que cualquiera que esté en el negocio de las GPU quiera asegurarse de participar en las redes.​

El Thor Ultra duplica el ancho de banda comparado con la versión anterior. Esto significa que puede mover el doble de información al mismo tiempo, permitiendo que los operadores de centros de datos conecten muchos más chips de los que podían antes.

Hablamos de clústeres de más de 100,000 aceleradores de IA trabajando como uno solo.​

Además, el chip soporta velocidades de 800G Ethernet y está optimizado para arquitecturas de “escala horizontal” en entornos de IA de hiperescala. Todo esto con estándares abiertos del Consorcio Ultra Ethernet, finalizados en junio de 2025.​

La estrategia de “picos y palas”

Broadcom no compite directamente en el negocio de las GPU como Nvidia. Su estrategia es diferente – y quizás más inteligente. La compañía se enfoca en proporcionar la infraestructura, los componentes críticos que todos necesitan para construir sistemas de IA.​

Han trabajado en múltiples generaciones del procesador Tensor de Google, un proyecto que comenzó hace más de una década y que ha generado miles de millones de dólares en ingresos para Broadcom, según estimaciones de analistas.

En 2024, la compañía reportó ingresos relacionados con IA de $12,200 millones de dólares. Y en septiembre anunció un nuevo cliente (sin revelar su nombre) que comprará $10,000 millones de dólares en chips personalizados para centros de datos.​

El tablero de juego se reacomoda

El mercado de redes para IA se está calentando. Nvidia también está expandiendo sus soluciones de red – en agosto de 2025 presentó Spectrum-XGS Ethernet, diseñado para conectar centros de datos distribuidos en “súper fábricas” de IA a escala gigantesca.

Mientras tanto, Cisco y Nvidia anunciaron en febrero de 2025 una colaboración para crear soluciones de red de “cartera cruzada” para centros de datos de IA, que incluye planes de Nvidia para integrar el chip Silicon One de Cisco en su plataforma Spectrum-X Ethernet.​

La guerra por la infraestructura de IA apenas comienza, y Broadcom acaba de demostrar que tiene las armas para competir.