Tecnología de 5 nm en GPUs de Inteligencia Artificial, China acelera su autonomía tecnológica

China avanza hacia GPUs de inteligencia artificial (IA) con tecnología de 5 nm, impulsada por Anfu Technology y Xiangdi, que desarrollan nuevos chips bajo la serie ‘Fuxi’.

Estos chips prometen mejorar significativamente el rendimiento en cargas de trabajo paralelas, mostrando el compromiso chino con la autonomía tecnológica y la reducción de dependencia de proveedores occidentales como NVIDIA.

Desarrollo de nuevas GPUs Fuxi con proceso de 5 nm

Anfu Technology y Xiangdi están trabajando en dos nuevos chips GPU de la serie Fuxi usando un proceso de fabricación de 5 nm, algo destacable dado que la industria china ha tenido dificultades para superar el nodo de 7 nm.

Se planean dos modelos: uno orientado a entrenamiento de IA, y otro dirigido a PCs con capacidades de Inteligencia Artificial. Se espera que estos chips alcancen hasta 160 TFLOPS en cálculo FP32, una medida del poder computacional para procesos intensivos en paralelo.

Desafíos técnicos y posibles colaboraciones

Aunque el proceso de 5 nm es avanzado, no está claro si Anfu Technology desarrolla esta tecnología de manera totalmente independiente o si utiliza nodos de fabricación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uno de los líderes globales en la fabricación de chips.

Esto sería relevante, ya que China aún se enfrenta a restricciones y limitaciones para producir chips tan pequeños de forma masiva en el país.

Características de los chips Fuxi A0 y B0

El chip Fuxi A0 está diseñado principalmente para tareas de renderizado y trabajo en PCs con soporte para IA, mientras que el Fuxi B0 incluye una NPU (unidad de procesamiento neuronal) integrada y está optimizado para el despliegue de modelos de IA en el extremo o “end-side”.

Este último soporte incluiría modelos populares, como DeepSeek R1, lo que lo posiciona como una solución integral para aplicaciones prácticas de IA.

El avance chino en GPUs de 5 nm se enmarca en una estrategia nacional para disminuir la dependencia de tecnologías extranjeras, particularmente de NVIDIA en el mercado de chips de IA.

Empresas locales como Huawei y Cambricon están siendo favorecidas y respaldadas por el gobierno, que impulsa una infraestructura propia para la computación avanzada.

