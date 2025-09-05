Hardware

Tecnología de 5 nm en GPUs de Inteligencia Artificial, China acelera su autonomía tecnológica

Fuxi, chips de 5 nm para entrenamiento de IA

hace 5 horas

China avanza hacia GPUs de inteligencia artificial (IA) con tecnología de 5 nm, impulsada por Anfu Technology y Xiangdi, que desarrollan nuevos chips bajo la serie ‘Fuxi’.

Estos chips prometen mejorar significativamente el rendimiento en cargas de trabajo paralelas, mostrando el compromiso chino con la autonomía tecnológica y la reducción de dependencia de proveedores occidentales como NVIDIA.

Desarrollo de nuevas GPUs Fuxi con proceso de 5 nm

Anfu Technology y Xiangdi están trabajando en dos nuevos chips GPU de la serie Fuxi usando un proceso de fabricación de 5 nm, algo destacable dado que la industria china ha tenido dificultades para superar el nodo de 7 nm.

Se planean dos modelos: uno orientado a entrenamiento de IA, y otro dirigido a PCs con capacidades de Inteligencia Artificial. Se espera que estos chips alcancen hasta 160 TFLOPS en cálculo FP32, una medida del poder computacional para procesos intensivos en paralelo.

Desafíos técnicos y posibles colaboraciones

Aunque el proceso de 5 nm es avanzado, no está claro si Anfu Technology desarrolla esta tecnología de manera totalmente independiente o si utiliza nodos de fabricación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), uno de los líderes globales en la fabricación de chips.

Esto sería relevante, ya que China aún se enfrenta a restricciones y limitaciones para producir chips tan pequeños de forma masiva en el país.

Características de los chips Fuxi A0 y B0

El chip Fuxi A0 está diseñado principalmente para tareas de renderizado y trabajo en PCs con soporte para IA, mientras que el Fuxi B0 incluye una NPU (unidad de procesamiento neuronal) integrada y está optimizado para el despliegue de modelos de IA en el extremo o “end-side”.

Este último soporte incluiría modelos populares, como DeepSeek R1, lo que lo posiciona como una solución integral para aplicaciones prácticas de IA.

El avance chino en GPUs de 5 nm se enmarca en una estrategia nacional para disminuir la dependencia de tecnologías extranjeras, particularmente de NVIDIA en el mercado de chips de IA.

Empresas locales como Huawei y Cambricon están siendo favorecidas y respaldadas por el gobierno, que impulsa una infraestructura propia para la computación avanzada.

Fuente: MyDrivers

Etiquetas
hace 5 horas

Artículos relacionados

TSMC enfrentará nuevas restricciones de EEUU para enviar insumos a China

hace 3 horas

Mini SSD, velocidad y gran capacidad en formato SIM del fabricante Biwin

hace 5 días

TSMC prepara motores… y fábricas para sus próximos chips de 1.4nm ¿Qué pasa con los SoC de 2nm?

hace 1 semana

Qué esperar del próximo chipset Xiaomi XRing O2 que se presentará en 2026

hace 1 semana
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web