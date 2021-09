La compañía china realme trabaja en lo que parece ser su nuevo smartphone de bajo costo de la serie narzo, el cual se presentará este mismo mes. Pero antes de ser anunciado oficialmente, el equipo se filtró en una serie de renders donde muestra su diseño trasero en su máximo esplendor.

Se trata del realme narzo 50i, el cual apareció en color verde en un par de renders de alta calidad. Además, se aprecia que en la parte posterior se encuentra un módulo fotográfico rectangular de color negro. Si bien el dispositivo parece tener un conjunto de varios sensores fotográficos, en realidad tiene un solo lente acompañado de un flash LED, por lo que su aspecto es meramente para marketing.

Los renders revelan que el panel trasero del narzo 50i tiene acabado tipo cepillado, pero en realidad es un diseño de rayas sin relieve. De igual manera podemos observar las típicas teclas de volumen y la tecla de encendido colocada en el lado derecho. Así mismo, hay indicios de que el equipo tiene un conector de audio de 3.5 mm situado en la parte inferior.

Más allá del diseño no hay información adicional sobre el dispositivo, es decir, no se han revelado detalles acerca de las especificaciones técnicas del teléfono. No se sabe la configuración de las cámaras, ni tampoco el modelo de procesador, la memoria RAM, la capacidad de la batería o el almacenamiento interno.

Para conocer todo acerca del realme narzo 50i deberemos ser pacientes y esperar hasta su fecha de presentación oficial, que está programada para el próximo 24 de septiembre en un evento que será completamente online.