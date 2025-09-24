Los drivers de Intel serán más eficientes con esta nueva estrategia

Intel ha decidido segmentar sus controladores gráficos, lanzando una versión específica para los procesadores Core de 11ª a 14ª generación, mientras que los controladores para Arc y Core Ultra recibirán actualizaciones separadas y más frecuentes.

Esto representa un cambio significativo en el soporte y optimización para diferentes familias de chips, con impacto directo en usuarios y desarrolladores.

Cambios en la estrategia de controladores de Intel

La nueva versión del controlador, identificada como 32.0.101.7076, atiende de forma exclusiva a procesadores Intel Core de 11ª a 14ª generación, así como a la GPU Iris Xe dedicada (DG1).

Este controlador deja de lado a las GPUs de última generación Arc y Core Ultra, que recibirán sus propias versiones optimizadas.

La separación sugiere que Intel planea enfocar recursos de desarrollo en la arquitectura más reciente, buscando mejoras continuas de rendimiento, estabilidad y compatibilidad para los modelos que lideran el mercado actualmente.

¿Qué procesadores y modelos están incluidos?

El controlador 32.0.101.7076 es compatible con:

Intel Core 11ª generación (Tiger Lake, Rocket Lake, Tiger Lake-H)

Intel Core 12ª generación (Alder Lake)

(Alder Lake) Intel Core 13ª generación (Raptor Lake)

Intel Core 14ª generación (Raptor Lake Refresh)

Iris Xe DG1 dedicada

Esta agrupación, que incluye tecnologías aún recientes, marca un antes y después en la línea de soporte: la 14ª generación pasa a considerarse “anterior”, en favor del nuevo ecosistema Core Ultra basado en arquitectura Xe2, desarrollado especialmente para IA y rendimiento en computación móvil.

Implicaciones para usuarios en México y Latinoamérica

La segmentación de controladores se traduce en menos actualizaciones para procesadores pre-Core Ultra, aunque la llegada del nuevo controlador muestra que Intel no los abandona por completo.

Las actualizaciones futuras serán menos frecuentes y se centrarán en seguridad y corrección de errores críticos, lo que significa que los títulos y aplicaciones de última generación podrían no experimentar mejoras optimizadas tan rápido como en Arc y Core Ultra.

Sin embargo, los usuarios seguirán recibiendo parches esenciales, asegurando un uso estable y seguro.

Para México y Latinoamérica, donde la renovación tecnológica suele ser más paulatina, este enfoque permite a los usuarios conservar sus dispositivos con soporte garantizado, aunque las novedades y optimizaciones se priorizarán para los modelos más recientes.

Ventajas de la separación: especialización y velocidad

Este cambio permitirá a Intel lanzar actualizaciones orientadas a la arquitectura de cada familia de chips, acelerando el desarrollo y mejorando la respuesta ante problemas puntuales.

Para Arc y Core Ultra, esto significa parches y optimizaciones mucho más rápidas, adaptadas a características específicas de IA, gráficos avanzados y herramientas profesionales.

Los usuarios de generaciones anteriores seguirán disfrutando de estabilidad en sus dispositivos, pero el ciclo de mejoras será gradual.

Fuente: VideoCardz