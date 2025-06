El salto a 2nm del Tensor G6 dará un rendimiento brutal al futuro Pixel 11

Google está listo para revolucionar el corazón de sus próximos smartphones. Cuando todos esperábamos que el gran cambio llegara con el Tensor G5, un nuevo torbellino de rumores apunta a que la verdadera transformación se está cocinando para la siguiente generación, el Tensor G6, que daría vida a la familia Pixel 11.

Este movimiento estratégico no solo promete un rendimiento y eficiencia sin precedentes, sino que podría colocar a Google a la delantera en la carrera de los procesadores móviles.

El primer gran titular de este año es el cambio de Google, abandonando a Samsung para unir fuerzas con el gigante taiwanés TSMC en la fabricación de su próximo chip, el Tensor G5.

Se espera que este procesador, destinado a los Pixel 10 y Pixel 10 Pro, ya ofrezca una mejora sustancial en el consumo de energía y la gestión del calor gracias a la tecnología de 3 nanómetros de TSMC.

Este cambio por sí solo es una noticia que los seguidores de Pixel han estado esperando, buscando solucionar algunos de los puntos débiles de generaciones anteriores.

Google’s Tensor G6 smartphone chip will be made with TSMC’s 2nm production process, media report, citing unnamed supply chain sources, and adding the Tensor G5 was transferred to TSMC from Samsung and will be inside Pixel smartphones later this year. Meanwhile, Tesla’ AI 5 chips…

— Dan Nystedt (@dnystedt) June 23, 2025