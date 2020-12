Después de una espera por conocer la fecha oficial para el lanzamiento del esperado procesador Exynos 2100 de Samsung, la marca confirma que tendrá un evento el 12 de enero de 2021.

En la red social Twitter Exynos presentó el anuncio con la leyenda “un completamente nuevo Exynos se acerca”.

Se espera que este sea el otro procesador que use el Galaxy S21 en su lanzamiento, el cual se lanzaría el 14 de enero.

Por ahora se desconocen los detalles técnicos de este procesador, pero se ha filtrado que viene con ocho núcleos, uno a 2.9 Ghz, 3 a 2.8 Ghz y 4 a 2.4 Ghz, mejoras de energía y de grabación en 8K.

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020