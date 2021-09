Los nuevos iPhone 13 se presentarán oficialmente el día de mañana, y a tan solo unas horas de su anuncio se filtró información relevante. El fabricante de fundas protectoras Spigen publicó una foto en Twitter donde reveló el diseño trasero del iPhone 13.

La estética del dispositivo es similar a la que vimos en filtraciones anteriores, con cámaras duales colocadas en diagonal dentro de un módulo cuadrado colocado en la esquina superior izquierda y el logotipo de Apple en el centro. Esto revela que no habrá grandes cambios, y estos los veremos hasta la próxima generación, es decir, en el iPhone 14, cuyo diseño ya fue filtrado por Jon Prosser la semana pasada y que se remontará a un aspecto similar al iPhone 4.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week ? pic.twitter.com/MYxcgEZ7aP

— Spigen (@SpigenWorld) September 12, 2021