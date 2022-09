La serie de teléfonos inteligentes Pixel 7 y Pixel 7 Pro se presentarán oficialmente el próximo 6 de octubre en el evento Made by Google. Ambos equipos además de destacar por su diseño y apartado fotográfico lo harán también por su hardware, ya que estrenarán el procesador de segunda generación llamado Tensor G2, del cual conocíamos muy poca información hasta hoy.

El desarrollador Kuba Wojciechwski, ha revelado información sobre el futuro chip de Google, donde afirma que Tensor G2 será más potente de lo que se pensaba. Conservará los núcleos X1, A76 y A55, estará fabricado en el proceso de 4nm de Samsung, pero adicionalmente tendrá dos núcleos Cortex-X1 con un límite de 50 MHz a 2.85 GHz, dos núcleos Cortex-A76 de 100 MHz a 2.35 GHz.

Google’s upcoming Tensor G2 to use the same CPU cores as the first gen Tensor, Mali-G710 GPU – details below ? ? pic.twitter.com/xbZVFhMc1l

— Kuba Wojciechowski? (@Za_Raczke) September 16, 2022