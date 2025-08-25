HardwareInvestigación y Desarrollo

Jalisco se consolida como hub tecnológico gracias a Foxconn y la industria de chips

hace 23 minutos

El estado de Jalisco se consolida como epicentro de la innovación tecnológica en México con la monumental inversión de Foxconn, oficialmente Hon Hai Precision Industry Co.

La empresa asiática destinará cerca de $900 millones de dólares a la creación de la mayor planta de ensamblaje de servidores del mundo, equipada con chips de inteligencia artificial Nvidia GB200 de última generación.

El megaproyecto Foxconn: dos fases y visión global

El ambicioso plan contempla la expansión de las actuales instalaciones de Foxconn en el municipio de El Salto y la construcción de una nueva fábrica cercana.

Esta instalación, diseñada para liderar a nivel mundial en tecnología de servidores, promete estar lista en aproximadamente un año y comenzaría operaciones entre finales de 2025 y principios de 2026.

Cabe resaltar que estos primeros pasos se dieron a conocer a mediados de octubre de 2024, por lo que nos encontramos a mitad de camino para ver finalizado este proyecto.

La administración municipal de El Salto se encuentra evaluando los permisos pertinentes, mientras que el gobierno estatal anunció un fuerte respaldo con incentivos fiscales y asesoría constante para acelerar el proceso.

Foxconn y la estrategia México-Estados Unidos

El crecimiento de Foxconn en el sector de servidores mexicanos comenzó durante la administración Trump, como respuesta al aumento de tensiones comerciales y aranceles entre China y Estados Unidos.

Aunque una nueva ola arancelaria del 25% sobre productos mexicanos podría representar un reto para el fabricante y otras empresas, el impulso inversor en Jalisco sigue en aumento.

De hecho, se anticipa que la inversión en 2025 supere la de 2024, a pesar de los posibles incrementos en costos operativos.

Jalisco, núcleo semiconductor y de centros de datos

Jalisco se posiciona como referente nacional en la industria de semiconductores, con cerca del 70% de las empresas del sector ubicadas en el estado.

El auge no es exclusivo de Foxconn: ISE Labs de ASE Technology Holding Co. ha adquirido terrenos en Tonalá para una nueva planta de pruebas y empaquetado de chips. Además, Micron Technology anunció el año pasado la creación de un centro de ingeniería y operaciones en Guadalajara, fortaleciendo el ecosistema local.

A esto se suma la iniciativa federal “Kutsari”, que contempla el desarrollo de un centro de diseño de semiconductores en la región.

Fuente: Expansion

