HTC presenta una gafas de realidad virtual compatibles con smartphones 5G

El fabricante no tiene planes para lanzar estos dispositivos para 2020, si no sería hasta inicios de 2022

HTC está trabajando en unas nuevas gafas de realidad virtual que ha presentado recientemente como un prototipo aún en desarrollo llamados Vive Proton cuya característica principal será que se podrá usar con smartphones 5G.

Se trata de unas gafas VR con pantalla que podrían depender de un dispositivo externo portátil para el procesamiento y la conectividad, lo que se deduce a que necesitará un teléfonos inteligente para sacar todas las capacidades de este dispositivo.

Proton adopta un diseño ligero, con pantallas, cámaras y altavoces dentro de un marco con forma de gafas. El aspecto es similar a unas gafas de sol gigantes de aviador con cámaras mirando a través de lentes reflectantes con almohadillas para temas de ergonomía.

El prototipo parece hacer uso de pantallas VR convencionales, así como cámaras AR frontales para permitir a los usuarios disfrutar de experiencias VR o AR según sea necesario.

Todavía no hay detalles a fondo sobre estas gafas de realidad virtual HTC Vive Proton, pues el fabricante no tiene planes para lanzar estos dispositivos para este 2020, si no sería hasta inicios de 2022.

Con información de Venturebeat