Ascend 950, 960 y 970, Huawei presenta su hoja de ruta para chips de IA hasta 2028

Huawei está apostando fuerte por la próxima generación de chips de inteligencia artificial, con una hoja de ruta clara que incluye cuatro modelos nuevos de sus chips Ascend para los próximos tres años.

Este avance rompe años de discreción y subraya la intención de la empresa china de competir directamente contra Nvidia, mientras impulsa la independencia tecnológica en semiconductores en China.

Innovaciones en la arquitectura Ascend

Durante el evento Huawei Connect en Shanghái, el vicepresidente Eric Xu detalló que tras el lanzamiento del Ascend 910C, la compañía lanzará en 2026 dos variantes del sucesor Ascend 950 (950PR y 950DT), seguidos por el Ascend 960 en 2027 y el Ascend 970 en 2028.

Cada versión promete una mejora sustancial en potencia de cómputo, eficiencia de memoria y soporte para diversas precisiones de datos, especialmente aquellas de baja precisión que están revolucionando el entrenamiento de modelos de IA.

Memoria de alto rendimiento desarrollada en China

Uno de los avances más destacados de Huawei es el desarrollo de su propia memoria de alto ancho de banda (HBM), usada en el Ascend 950.

Esto permite a la empresa superar limitaciones impuestas por proveedores surcoreanos y estadounidenses, logrando hasta 144 GB y 4 TB/s de ancho de banda en la versión 950DT.

Esta autonomía tecnológica es clave ante las sanciones y restricciones que afectan el acceso a tecnologías extranjeras avanzadas.

Supernodos Atlas para máxima capacidad

Junto a los nuevos chips, Huawei planea integrar los Atlas 950 y Atlas 960 en sus supernodos de cómputo, diseñados para alojar 8,192 y 15,488 chips Ascend, respectivamente.

Estos sistemas emplean una arquitectura de “supernodo” que habilita velocidades de interconexión excepcionales y una capacidad total que supera la de clusters rivales, como el NVL72 de Nvidia, y promete un salto en entrenamiento e inferencia de IA de gran escala.

Huawei asegura que los nuevos sistemas Atlas superan en ciertos indicadores técnicos a los clústeres de Nvidia, particularmente en conteo de tarjetas, potencia total de cómputo, capacidad de memoria e interconexión.

El uso de diseños innovadores que combinan procesamiento vectorial y acceso refinado a memoria facilita la gestión de datos fragmentados, indispensable para tareas de inteligencia artificial avanzada.

Fuente: Huawei