Huawei lanzará su primer ordenador de escritorio con Deepin Linux

Desde hace años el fabricante chino Huawei ha fabricado ordenadores portátiles cuya calidad es bastante aceptable, y también pasa lo mismo con las laptops de la marca Honor. No obstante, en el segmento de los ordenadores de escritorio el fabricante no ha probado suerte, no hasta ahora.

Han aparecido algunas fotos filtradas de lo que parece ser el primer ordenador de escritorio de Huawei que supuestamente lleva por nombre Huawei Qingyun W510, y estará enfocada al segmento gubernamental y empresarial, pero seguramente este será el primer paso para dar el salto al ámbito comercial.

Según las filtraciones, el PC vendrá con un procesador Kunpeng 920 de 24 núcleos con gráficos AMD 520, así como también 8 GB de memoria RAM y SSD de 512GB de almacenamiento. De igual manera tendrá un puerto USB-A, USB-C, conector de audio de 3.5 mm y entrada para Ethernet.

También podría llegar con un lector de huellas digitales integrado en el botón de encendido, y un monitor de 23 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, teclado y ratón. Además, como sistema operativo ejecutará Deepin Linux.

Con información de Gizchina