IA está elevando los precios del almacenamiento y esto impactará al mercado

La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) ha generado una demanda sin precedentes de almacenamiento de alta capacidad, lo que ha provocado un aumento significativo en los precios de discos duros (HDD) y memorias NAND, afectando a fabricantes como Western Digital, SanDisk y Micron.

Aumento de precios en discos duros por la demanda de IA

Western Digital (WD) ha comenzado a subir los precios de todos sus HDD, en respuesta a la creciente demanda impulsada por la expansión de infraestructuras de IA en grandes empresas tecnológicas como Google y Oracle.

Esta demanda ha llevado al agotamiento de inventarios y, en consecuencia, a precios más altos.

WD informó a sus clientes que el incremento de precios será gradual pero efectivo de inmediato, además de anunciar que ampliará el uso de transporte marítimo para reducir emisiones, aunque esto retrasará las entregas entre seis y diez semanas.

Ajustes en precios de NAND: SanDisk y Micron

SanDisk fue uno de los primeros fabricantes en anunciar un aumento del 10% en el precio de sus productos NAND, debido a la mayor necesidad de almacenamiento en servidores de IA y centros de datos.

Micron, por su parte, suspendió las cotizaciones de precios para sus productos DRAM y NAND durante una semana para reevaluar su estrategia ante los pronósticos que muestran escasez en el suministro y un aumento en la demanda, con expectativas de incrementos de hasta 20%-30% en ciertos productos.

Impacto en usuarios y mercado

Estas subidas de precios y retrasos en los envíos impactan directamente al consumidor final y a la cadena de suministro tecnológica, anticipando un encarecimiento tanto de discos duros tradicionales como de unidades de estado sólido (SSD).

La presión de la demanda también está impulsando a los fabricantes a desarrollar productos de almacenamiento “Nearline SSD” para reducir la brecha de precios con los HDD y fomentar la adopción de soluciones más rápidas y eficientes.

El aumento en la demanda de almacenamiento responde a un cambio significativo donde las grandes compañías tecnológicas están orientando sus inversiones hacia capacidades de IA de alto rendimiento.

El paso de la IA de entrenamiento a la inferencia requiere un almacenamiento masivo y de alta velocidad, lo cual está trastocando las reglas del mercado tradicional de almacenamiento y provocando un ciclo de ajustes en precios y producción.

Fuente: TechNews