Intel Panther Lake, el chip que podría salvar a la compañía

Intel Panther Lake es más que un chip nuevo

Panther Lake no es un procesador cualquiera, e, probablemente el chip más importante que Intel ha fabricado en años. Es el que va a demostrar al mundo si una Intel más pequeña, más enfocada, puede todavía competir (o incluso superar) a rivales como Apple, AMD y Qualcomm.

Este procesador es el primero construido sobre el proceso 18A de Intel, ese que el ex-CEO Pat Gelsinger prometió que pondría a la compañía de nuevo en la cima de la fabricación de chips… antes de que le mostraran la puerta de salida en diciembre pasado.

Así que sí, hay mucho en juego con este chip de silicio que llegará a finales de 2025 y principios de 2026. Pero ¿qué es realmente Panther Lake (también conocido como Intel Core Ultra Serie 3) y qué va a aportar a las laptops y dispositivos portátiles que pronto estarán en nuestras manos?

Más batería, más potencia y más gráficos

La promesa es clara: más duración de batería, más rendimiento, mejores gráficos para juegos y todo a precios más accesibles, esa es la idea, al menos.

Y aquí viene algo interesante: Panther Lake no es solo para equipos ultradelgados. Intel diseñó tres variantes diferentes de este chip para reemplazar tanto a los Lunar Lake (equipos ligeros) como a los Arrow Lake-H (laptops más potentes).

Intel venderá CPUs de 8 y 16 núcleos, cada una con cuatro nuevos núcleos gráficos Xe3, además de una versión de 16 núcleos con 12 núcleos gráficos Xe3 y 12 unidades de trazado de rayos.

Esta última es la GPU integrada más potente que Intel ha lanzado hasta la fecha y podría darnos una pista de lo que vendrá si la compañía sigue apostando por GPUs de escritorio para gaming.

Adiós al dilema: batería o potencia

Stephen Robinson, arquitecto jefe de CPUs en Intel, lo explicó así: “Con la generación pasada te dimos un dilema. Podías comprar un Lunar Lake y obtener una batería fantástica… o podías comprar un Arrow Lake con más capacidad de procesamiento”. Ahora, Intel intenta resolver ese problema.

Aunque Panther Lake abandona la memoria integrada que hacía tan eficiente a Lunar Lake del año pasado, e incorpora los núcleos E de bajo consumo que frenaban la autonomía de Meteor Lake, Intel asegura que veremos hasta un 10% menos de consumo energético en comparación con Lunar Lake en todo el chip.

Robinson afirma que esto debería traducirse en una mejor duración real de batería, incluso en aplicaciones como Microsoft Teams.

Perfectos para portátiles enfocados en juegos

Incluso la variante con 12 núcleos Xe3 no debería ser demasiado pesada para caber en dispositivos portátiles como el MSI Claw 8. Tom Petersen, ingeniero de Intel, lo sugirió en el evento de arquitectura de la compañía.

Y cuando eso suceda, debería tener un rendimiento más estable gracias a un nuevo sistema llamado “Intelligent Bias Control v3”, que envía “pistas” a Windows para que las tareas de juego se descarguen en los núcleos E en lugar de los P, liberando más energía para los gráficos donde realmente se necesita.

“Estamos dependiendo más de nuestros núcleos E para juegos porque son núcleos E robustos, y eso libera más energía para la GPU”, explica Robinson.

Shaders precompilados para menos tartamudeos

Petersen también reveló que Intel, al igual que Microsoft y Valve, ahora precompila shaders de juegos, los almacena en la nube y permite descargarlos automáticamente al dispositivo para reducir los tartamudeos durante el juego.

Es parte del paquete Intel Graphics Software, se actualizará a medida que cambien los juegos y controladores, y se puede desactivar si lo prefieres.

Más detalles técnicos que importan

Los nuevos chips Panther Lake también incluirán una NPU para tareas de IA ligeramente más potente que su predecesora (pero ocupa menos espacio y cuesta menos), soporte para hasta 96 GB de memoria LPDDR5 o 128 GB de DDR5, así como memoria modular LPCAMM con montaje por compresión.

Intel no ha dicho aún qué fabricantes de laptops aprovecharán esta última opción.

También hay una unidad de procesamiento de imágenes actualizada que añade reducción de ruido basada en IA y mapeo de tonos local para la cámara web y más allá.

El motor multimedia ahora ofrece codificación y decodificación AVC y AV1 de 10 bits para video, además de varios códecs Sony XAVC.

¿Cuándo llegarán?

Intel prometió previamente que Panther Lake lanzaría su primer SKU a finales de este año, con partes adicionales en la primera mitad de 2026.

La compañía no tiene una ventana más específica que esa en este momento, pero escribe que Panther Lake “ya está en producción, en camino de cumplir los compromisos con los clientes y listo para convertirse en la plataforma de PC más ampliamente adoptada de la industria”.

Además, su fábrica Fab 52 en Arizona está completamente operativa y lista para alcanzar producción de alto volumen usando Intel 18A a finales de este año.

Fuente: Intel