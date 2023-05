Intel ha anunciado que después de 15 años, cambiará el nombre de sus procesadores ‘Core i’ por una nueva nomenclatura llamada Core Ultra. Esta decisión se produce después del lanzamiento del último chip de la compañía.

Una nueva cara para los SoC Intel

Bernard Fernandes, el máximo responsable de comunicaciones globales de Intel, ha confirmado que la compañía tiene la intención de cambiar el nombre de sus chips. En un tweet, Fernandes afirmó que están haciendo cambios de marca en preparación para el próximo lanzamiento de sus procesadores.

Aunque no ha revelado más detalles, ha asegurado que compartirán más novedades en las próximas semanas. Según los informes, los procesadores Intel ‘Core i’ serán renombrados como Core Ultra. En lugar de Intel Core i5, i3, etc., se llamarán Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 3, etc.

De hecho, el próximo procesador de la compañía, filtrado recientemente, se llamará Intel Core Ultra 5 1003H, y contará con hasta 18 threads y una GPU de 128 unidades de cómputo (CUs).

No son los únicos que piensan en cambios

Aunque Bernard Fernandes no ha detallado el motivo del cambio, se cree que podría ser una estrategia para diferenciar a los procesadores más potentes de Intel y demostrar que compiten con los SoCs más avanzados de otros fabricantes.

Apple, por ejemplo, utiliza la nomenclatura “Ultra” para algunos de sus chips propios, y esta también se usa para distinguir a los productos más premium de algunos fabricantes, como el Samsung Galaxy S23 Ultra o el Apple Watch Ultra.

Intel ha decidido cambiar el nombre de sus procesadores ‘Core i’ después de haber eliminado las nomenclaturas Pentium y Celeron que utilizaban para distinguir a sus procesadores menos potentes. Ahora, la compañía ha lanzado una nueva línea de SoCs destinados a equipos más básicos llamada Intel N.

No obstante, Intel no es la única compañía de semiconductores que ha modificado el nombre de sus procesadores. Qualcomm también ha hecho lo mismo con el lanzamiento del Snapdragon 7+ Gen 2, que es el sucesor del Snapdragon 7 Gen 1.

La empresa ha confirmado que, a partir de ahora, el ‘Plus’ que se veía en algunos chips no será sinónimo de una ligera actualización frente al procesador anterior, sino que representará a aquellos SoCs “que se sitúan en lo más alto de su nivel o serie”.

De esta manera, Qualcomm podría lanzar en el futuro un Snapdragon 7 Gen 2 con especificaciones ligeramente inferiores y distinguirlo del Snapdragon 7+ de segunda generación.