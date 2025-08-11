El creador de las memorias USB apuesta por el diseño de microchips y la IA con MaiStorage

Malasia acaba de dar un paso decisivo en su aspiración por posicionarse como referente en inteligencia artificial (IA) y tecnología de circuitos integrados (IC) a nivel global.

En un evento realizado en Putrajaya, el primer ministro Anwar Ibrahim celebró el lanzamiento oficial de MaiStorage Technology, una startup fundada por el reconocido tecnólogo Datuk Pua Khein Seng, conocido mundialmente como “el padre de las memorias USB”.

MaiStorage: talento local, visión global

MaiStorage es una filial del gigante taiwanés Phison Electronics Corporation y comenzó sus operaciones en agosto de 2024, estableciendo su sede en Selangor.

Su misión trasciende la simple manufactura: busca crear un ecosistema de innovación para el diseño, manufactura y prueba de circuitos y soluciones de almacenamiento avanzadas, especialmente pensadas para centros de datos, IA y la industria automotriz.

Uno de los pilares del proyecto es la transferencia tecnológica valuada en más de $237 mil dólares, lo que permitirá el desarrollo de soluciones de almacenamiento como la plataforma empresarial PASCARI y la plataforma aiDAPTIV+ para el entrenamiento de modelos de lenguaje de IA en instalaciones locales.

Formación de talento y oportunidad para jóvenes ingenieros

La estrategia de MaiStorage apuesta fuerte al capital humano. En menos de un año, ya ha contratado y formado a 60 jóvenes ingenieros especializados en diseño de circuitos. La meta es alcanzar 175 ingenieros locales capacitados y activos en 2026.

Todo esto se traduce en empleos de calidad, con salarios iniciales mensuales de $26,400 MXN aproximadamente para recién egresados y paquetes competitivos para perfiles experimentados.

La inclusión de talento malayo en proyectos globales también ayuda a consolidar la reputación del país como un hub tecnológico de primer nivel para Asia.

Sostenibilidad y crecimiento acelerado

En una clara muestra de su potencial, MaiStorage alcanzó el punto de equilibrio financiero en menos de un año. Ahora, sus colaboradores tendrán la oportunidad de convertirse en accionistas, una estrategia que busca alinear intereses y retener talento a largo plazo.

Además, la empresa proyecta su salida a bolsa en la Bursa Malaysia para 2028, utilizando los fondos para consolidar su centro propio de I+D y seguir expandiendo sus operaciones.

Malasia y la ASEAN, al frente del desarrollo tecnológico

MaiStorage no solo es relevante para el avance interno de Malasia. Su nacimiento coincide con una etapa crucial para la ASEAN, donde la digitalización y la autosuficiencia en semiconductores se han convertido en una prioridad.

El lanzamiento de MaiStorage, justo antes de la Cumbre de la ASEAN y el ASEAN Semiconductor Summit (ASEMIS) 2025, destaca el rol protagónico que Malasia busca ocupar en la cadena de suministro global y en la cooperación tecnológica de la región.

Fuente: TheSun