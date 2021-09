Motorola no cesa en su intento de ofrecer a los usuarios un catálogo de smartphones bastante amplio y para todos los bolsillos. Si bien ya tenemos a disposición equipos como el moto g50 o la serie moto edge 20 Series, la marca ahora está a punto de lanzar un nuevo celular que formará parte de la serie moto e, que es considerada la familia más económica.

El dispositivo en cuestión se trata del moto e30, el cual ha sido visto en Geekbench insinuando que su lanzamiento es inminente. La plataforma de benchmarking reveló que el celular estará impulsado por un decente procesador UNISOC, por lo que gracias esta pieza de silicio su precio se colocaría dentro del de bajo presupuesto.

Este equipo tiene como nombre en clave “Chipre”, su procesador será de ocho núcleos con una velocidad de reloj de 1.82 GHz y una GPU Mali G52. Todo apunta a que el teléfono será presentado oficialmente el próximo año por un precio sugerido de 267 dólares, un costo que personalmente parece ser algo elevado, sobre todo porque con un presupuesto de 5,000 pesos podemos encontrar mejores equipos.

moto e30, además del procesador, se reveló que contará con 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Ejecutará Android 11 por defecto como sistema operativo, pero será una versión de Android 11 Go Edition, por lo cual, incluirá las aplicaciones ligeras de Google, como Google Go, YouTube Go, Maps Go, entre otras.

En cuanto a los puntajes de referencia, el moto e30 obtuvo 305 puntos en la prueba de un solo núcleo y 762 puntos en la prueba multinúcleo. Se espera que fuentes allegadas a la empresa revelen más información sobre el resto de las especificaciones del dispositivo.