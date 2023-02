Cuando se trata de potencia informática, hay pocos componentes que pueden marcar una diferencia tan grande como tener una gran memoria de acceso aleatorio (RAM). Ya sea que sea un estudiante que trabaja en ensayos, un profesional que crea presentaciones o simplemente alguien a quien le gusta jugar, es esencial tener una gran cantidad de RAM. Aquí hay seis razones por las que debería invertir en una computadora portátil con una gran memoria RAM si desea que la potencia de su computadora coincida con su potencial.

Poder Multitarea

Un portátil con gran RAM es lo que le permite realizar múltiples tareas más fácilmente entre diferentes aplicaciones. Con una mayor cantidad de RAM disponible para su uso, no tendrá que preocuparse por la ralentización de sus aplicaciones cuando realice varias tareas a la vez. Ya sea que esté alternando entre su navegador web, procesador de texto y editor de imágenes, o usando varias pestañas en el mismo programa, tener una computadora portátil con mucha RAM lo ayudará a ejecutar estos programas sin problemas y sin experimentar ninguna ralentización.

Rendimiento Mejorado

Debido a que una RAM más grande permite que su computadora cargue más datos y ejecute procesos más rápido, también notará una mejora general en el rendimiento de su computadora portátil. Ya sea que esté editando fotos o viendo videos, tener una computadora portátil con amplia memoria lo ayudará a brindarle una experiencia visual perfecta que no se retrasará ni tartamudeará. Además, si con frecuencia tiene varias pestañas del navegador abiertas a la vez para realizar investigaciones u otros trabajos, una memoria RAM grande significa que sus páginas web se cargarán rápida y sin problemas para que pueda volver a lo que es importante. Por ejemplo, el huawei matebook 16s viene con 16 GB de RAM y es excelente para realizar múltiples tareas y trabajar en proyectos grandes.

Batería Mejorada

Tener más RAM no solo ayuda a aumentar la velocidad y el rendimiento, sino que también puede prolongar la duración de la batería al reducir la cantidad de tiempo que su procesador necesita para acceder a los datos del disco duro. Esto significa un menor consumo de energía y una mayor duración de la batería cuando está lejos de una toma de corriente, ¡lo cual es excelente para aquellos que viajan con frecuencia o trabajan sobre la marcha!

Seguridad incrementada

Tener una gran cantidad de RAM instalada en su computadora portátil también ayuda a protegerse contra amenazas de seguridad como malware y virus al garantizar que los procesos críticos nunca se interrumpan debido a la insuficiencia de recursos de memoria disponibles para su uso. Esto asegura que el software malicioso no pueda apoderarse de archivos importantes o interrumpir las funciones del sistema antes de que su programa antivirus los bloquee.

Mejor espacio de almacenamiento

Otra ventaja de tener una notebook con una gran cantidad de memoria RAM es que te permite almacenar más archivos y datos en tu computadora sin depender tanto de las opciones de almacenamiento externo como unidades flash o discos duros. Esto puede ser especialmente útil si está trabajando en proyectos que requieren muchas imágenes, video, audio u otros tipos de archivos multimedia, así como programas de software que ocupan mucho espacio cuando se instalan. Debido a que hay una mayor cantidad de RAM disponible para su uso, tendrá más espacio disponible para guardar todos los archivos y documentos importantes que necesita para hacer las cosas.

Ahorro de costes

Invertir en una computadora portátil con grandes cantidades de RAM en realidad puede ahorrarle dinero a largo plazo porque elimina la necesidad de actualizaciones o reemplazos frecuentes debido a fallas de hardware causadas por el uso inadecuado de recursos de memoria con el tiempo. Debido a que estos dispositivos suelen ser más costosos que los que tienen menos memoria, tener una mayor cantidad de RAM instalada en su computadora portátil significa que no tendrá que gastar tanto en actualizaciones con el tiempo.

Conclusión

Invertir en una computadora portátil con grandes cantidades de memoria de acceso aleatorio (RAM) es una de las mejores maneras de asegurarse de que su poder de cómputo coincida con lo que necesita, ya sea que la use para tareas escolares, tareas comerciales, sesiones de juego. , ¡O algo más! Tener una mayor cantidad de RAM no solo facilitará la multitarea y mejorará el rendimiento general, sino que también ayudará a prolongar la vida útil de la batería al mismo tiempo que brinda mayor seguridad y ahorro de costos a largo plazo. Así que no se deje ralentizar por recursos de memoria inadecuados; ¡Elige un portátil con gran RAM hoy mismo!