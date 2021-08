Los nuevos teléfonos Nokia serie C y G ya están a la venta en México

HMD Global ha traído a México una nueva gama de teléfonos inteligentes, los cuales llegan para competir en el sector de la gama baja. Son cuatro dispositivos que, si bien no cuentan con las especificaciones y funciones más completas, si ofrecen lo necesario para el usuario promedio, además de que cuentan con un precio relativamente bajo.

Los teléfonos en cuestión se tratan de los Nokia G10, Nokia C30, Nokia C20 y Nokia C01 Plus. Equipos que forman parte de las series G y C, mismos que podrán ser parte de cualquier usuario que cuente con presupuesto limitado, pero que no quiera perderse de funciones básicas y multimedia, por lo que con ellos podrás navegar por internet, redes sociales y mucho más.

El Nokia G10 cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles, cristal curvo 2.5D y una relación de aspecto 20:9. Tiene un apartado fotográfico principal conformado por un módulo circular que incluye tres sensores, el principal de 13 megapíxeles y dos más de 2 megapíxeles cada uno que es un Depth y un lente macro. La cámara frontal es de 8 megapíxeles para las selfies, y el cual está integrado en un pequeño notch.

Viene impulsado por el procesador Helio G25 de MediaTek de 2.0 GHz con HyperEngine acompañado de 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, expandible a 512 GB con una microSD. Como sistema operativo corre Android 11, su batería es de 5050 mAh con carga de 10 Watts por medio de USB-C, y también incluye un sensor de huellas en el lateral, certificación IPX2, botón dedicado para Google Assistant y radio FM. Este equipo tiene un precio de 4,499 pesos.

Por otro lado, entrando a territorio de la serie C, se encuentra el Nokia C30. Este modelo goza de una pantalla LCD de 6.82 pulgadas con resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles. Esta impulsado por un procesador de ocho núcleos a 1.6 GHz, 2 GB en RAM, 64 GB de almacenamiento expandible a 25 GB con microSD y corre Android 11 Go Edition. Tiene dos cámaras traseras de 13 megapíxeles + 2 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles.

Su batería es de 6000 mAh con carga de 10W que se carga mediante un cable microUSB. También dispone de un sensor de huellas digitales montado en el lateral, Bluetooth 4.2, Jack de 3.5 mm, radio FM y su precio oficial en México es de solo 3,599 pesos.

El Nokia C20 es el segundo integrante de la familia C, tiene una pantalla de 6.52 pulgadas con resolución HD+, procesador Unisoc SC9863 de cuatro núcleos a 1.6 GHz, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento expandible a 128 GB con microSD y sistema operativo Android 11 Go Edition. La cámara trasera y frontal son de 5 megapíxeles, mientras que su batería es de 3000 mAh con carga de 5 Watts por microUSB, tiene 4G, Bluetooth 4.2 y Jack de 3.5 mm, su precio es de 2,699 pesos.

Por último, pero no menos importante, está el más pequeño de la familia, el Nokia C01 Plus, el cual cuenta con una pantalla LCD de 5.45 pulgadas con resolución HD+ de 1440 x 720 píxeles con procesador Unisoc SC9863A a 1.6 GHz acompañado de 1 GB en RAM, 32 GB de almacenamiento expandible a 128 GB con microSD y Android 11 Go Edition. Tiene una cámara trasera y frontal de 5 megapíxeles, su batería es de 3000 mAh con carga de 5 Watts por microUSB, incluye 4G, Bluetooth 4.2 y Jack de 3.5 mm. Cuesta 2,299 pesos en México.