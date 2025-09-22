MediaTek lanza Dimensity 9500, la apuesta de MediaTek para la gama alta

MediaTek ha presentado su nuevo chipset Dimensity 9500, que destaca por integrar la novena generación de su NPU 990 para mejorar el desempeño de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

En comparación con el Dimensity 9400, se reporta un incremento en rendimiento de hasta 32% en tareas de un solo núcleo y 17% en tareas que aprovechan múltiples núcleos.

Arquitectura y rendimiento mejorado

El Dimensity 9500 utiliza una arquitectura de CPU de tercera generación, donde el núcleo principal alcanza 4.21 GHz, mientras que los tres núcleos premium funcionan a 3.50 GHz y los cuatro núcleos de rendimiento a 2.70 GHz.

Esta combinación mejora considerablemente la capacidad de procesamiento, al tiempo que reduce el consumo energético, logrando hasta un 55% menos de energía en condiciones de máxima actividad y un 30% de eficiencia adicional en multitareas.

Avances en la GPU y soporte para videojuegos

La unidad gráfica integrada es la nueva Arm Mali-G1 Ultra MC12, la cual ofrece hasta un 33% más de rendimiento máximo y una eficiencia energética superior en un 42% respecto a generaciones anteriores.

Esto se traduce en una experiencia mejorada para juegos móviles, con soporte para tecnologías avanzadas como trazado de rayos a 120 FPS, además de compatibilidad con características de Unreal Engine 5.5 y 5.6 para gráficos de alto nivel.

También incorpora nuevas instrucciones SME2 que aceleran el procesamiento de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Inteligencia artificial y eficiencia energética

Uno de los puntos fuertes del Dimensity 9500 es su NPU 990 de novena generación con el motor Generative AI Engine 2.0, que facilita el procesamiento de modelos de lenguaje grandes y contenido multimedia en alta resolución.

Esta unidad reduce el consumo de energía hasta en un 33% y duplica la velocidad de salida en tareas como el manejo de modelos con 3 mil millones de parámetros o la generación de imágenes 4K, logrando además una reducción del consumo energético de hasta el 56%.

Capacidades multimedia y conectividad

El chipset dispone del procesador de imagen Imagiq 1190, que admite cámaras de hasta 200 megapíxeles, video en 4K a 60 cuadros por segundo con modo retrato y procesamiento previo en formato RAW.

Además, soporta memoria LPDDR5X, Bluetooth 6.0, redes 5G y Wi-Fi 7, asegurando alta velocidad y conectividad moderna para los dispositivos móviles.

Se espera que los teléfonos inteligentes con el Dimensity 9500 lleguen al mercado en el último trimestre del año, con teléfonos de Vivo y Oppo entre los primeros en incorporarlo.

Este chipset está proyectado para competir directamente con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm en el segmento de dispositivos Android de gama alta.

Fuente: MediaTek