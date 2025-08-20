Nvidia prepara un chip Blackwell más potente que el H20 para el mercado chino

Nvidia está desarrollando un nuevo chip de inteligencia artificial dirigido al mercado chino basado en su arquitectura más avanzada, Blackwell.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, este chip, tentativamente llamado B30A, ofrecerá un rendimiento superior al modelo H20 que actualmente tiene permiso de comercialización en el país asiático.

Regulaciones estadounidenses y la incertidumbre para Nvidia

Aunque el presidente Donald Trump señaló recientemente la posibilidad de permitir la venta de chips Nvidia más avanzados en China, el proceso de aprobación regulatoria sigue siendo incierto debido a las preocupaciones de Washington sobre el acceso de China a tecnología de inteligencia artificial avanzada.

De hecho, tanto demócratas como republicanos han manifestado inquietud sobre cómo esto podría afectar el liderazgo estadounidense en IA.

¿Qué aporta el nuevo B30? Arquitectura y capacidades técnicas

El chip B30A contará con un diseño single-die, es decir, todas las partes principales del circuito integrado están en una sola pieza de silicio.

Esta configuración ofrecerá aproximadamente la mitad de la potencia bruta de cómputo respecto al B300, el producto estrella de Nvidia, pero seguirá siendo una mejora significativa respecto al H20, que se basa en la arquitectura Hopper.

Además, el B30A integrará memoria de gran ancho de banda y tecnología NVLink, características clave para el procesamiento eficiente de IA.

Estrategias de Nvidia para adaptarse a las reglas

Nvidia espera enviar muestras del chip B30A a clientes chinos para su evaluación el próximo mes.

Paralelamente, la firma prepara la entrega de otro chip específico para China, pensado para tareas de inferencia y con especificaciones ajustadas para cumplir con los límites establecidos por las autoridades estadounidenses.

Este chip, denominado RTX6000D, contará con memoria GDDR convencional y una velocidad de 1,398 GB/s, bajo el umbral permitido de 1.4 TB/s, lo que le permitirá evitar las restricciones que afectaron al H20.

El dilema de Nvidia, competencia local y percepciones de seguridad

China ha representado el 13% de los ingresos de Nvidia durante el último año fiscal. Sin embargo, la empresa enfrenta un entorno desafiante, ya que competidores como Huawei avanzan rápidamente en el desarrollo de chips propios.

Analistas coinciden en que, aunque Huawei ha alcanzado a Nvidia en potencia de cómputo, todavía hay diferencias relevantes en software y gestión de memoria. Además, medios estatales chinos han cuestionado la seguridad de los chips Nvidia, algo que la compañía niega categóricamente.

Por último, en medio de tensiones comerciales y tecnológicas, Nvidia también accedió a entregar hasta el 15% de los ingresos generados por algunos de sus chips avanzados en China al gobierno estadounidense, buscando así mantener la puerta abierta en este mercado decisivo pero regulado.

Fuente: Reuters