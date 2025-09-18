NVIDIA e Intel cierran acuerdo histórico para fabricación de chips ¿AMD en apuros?

NVIDIA e Intel han dado un giro inesperado en la industria tecnológica al aliarse para desarrollar conjuntamente chips avanzados, con un acuerdo que incluye una inversión de $5 mil millones de dólares de NVIDIA en acciones de Intel.

Esta colaboración marca un antes y un después, afectando tanto el sector de la inteligencia artificial como el de la computación personal y desatando una reacción inmediata en los mercados financieros.

Acuerdo millonario y relevancia estratégica

El acuerdo establece que NVIDIA adquirirá aproximadamente el 5% de Intel al comprar acciones a $23,28 dólares cada una, sujeto a aprobación regulatoria.

Más allá del movimiento financiero, lo más relevante es que ambas firmas unirán fuerzas para diseñar y fabricar chips destinados tanto a centros de datos enfocados en inteligencia artificial como a computadoras personales.

Como parte fundamental de la alianza, Intel desarrollará procesadores x86 a la medida para NVIDIA, enfocándose especialmente en la infraestructura de inteligencia artificial.

Estas nuevas CPUs estarán optimizadas para soluciones empresariales como estaciones DGX, servidores HGX y los potentes SuperPODs, mejorando así los sistemas de entrenamiento e inferencia de IA.

SOCs x86 con GPUs RTX integradas para PCs

En el segmento para los consumidores, el pacto representa un cambio radical: llegarán al mercado SoCs (sistemas en chip) con arquitectura x86 de Intel que integrarán chiplets gráficos RTX de NVIDIA.

Esto podría establecer un nuevo estándar en cómputo personal, desplazando las soluciones gráficas propias de Intel y potenciando tanto laptops como equipos de escritorio con capacidades avanzadas de gráficos y procesamiento.

Impacto en la competencia y el mercado global

En términos de competencia, este pacto presenta un nuevo reto para AMD y el resto de fabricantes, pues la combinación del dominio x86 de Intel y la experiencia gráfica de NVIDIA eleva la vara tecnológica.

Además, la alianza podría diversificar la fabricación de chips utilizando Intel Foundry, lo cual ayudaría a reducir la dependencia de fabricantes asiáticos y disminuir los riesgos de la cadena global de suministro, especialmente ante tensiones entre Estados Unidos y China.

Aunque aún no hay detalles sobre fechas de lanzamiento o especificaciones técnicas, el acuerdo deja claro que NVIDIA mantendrá otras líneas de desarrollo (como sus procesadores ARM y nuevos modelos Vera).

Este pacto con Intel fortalece el ecosistema estadounidense de semiconductores y redefine las estrategias de los principales actores, sentando las bases para una nueva era de innovación tecnológica en IA y computación acelerada.

Fuente: NVIDIA