A lo largo de los últimos días ha surgido un rumor que afirma que la empresa NVIDIA está desarrollando un nuevo conjunto de tarjetas gráficas de alta gama, en concreto, se trata de la poderosa RTX 3090 Super, la cual llegará al mercado en algún punto de 2022, todo indica que será durante el primer trimestre del próximo año.

No obstante, la RTX 3090 Super no llegará sola al mercado, sino lo hará acompañada de otros modelos que, según fuentes allegadas de la empresa, llevan por nombre RTX 3070 Ti y RTX 2060, cuyos precios serán menores, por lo que estarán dirigido al nicho de mediana gama para aquellas personas que no tienen el presupuesto suficiente para adquirir la 3090 Super, pero quieren tener toda la potencia grafica sin gastar mucho más.

?????????? — hongxing2020 (@hongxing2020) October 4, 2021

Se dice que NVIDIA está trabajando a marchas forzadas para lanzar antes de tiempo las nuevas GPU RTX para que estén listas tan pronto como en enero de 2022. Las tarjetas gráficas incluirán la actualización del modelo insignia RTX 3090 Super, la variante de 12 GB de la RTX 2060, estas además llegarán junto con una nueva RTX 3070 Ti, que contaría con 16 GB de VRAM.

Por ahora no hay más detalles sobre estas tarjetas gráficas, las cuales ya no formarán parte de la futura línea de NVIDIA, que llegarán con un mínimo de 8 GB de VRAM, al menos esa es la información proporcionada por las fuentes. Esto significa que debemos tomar las cosas con mesura, ya que son rumores y no se trata de información oficial.