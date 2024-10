OpenAI avanza con Broadcom y TSMC en un chip exclusivo para ejecutar IA

OpenAI está colaborando con Broadcom Inc. en el desarrollo de un chip especializado en inteligencia artificial diseñado para operar modelos de IA una vez que ya han sido entrenados, según dos fuentes con conocimiento del asunto.

Además, la startup de inteligencia artificial y Broadcom están en conversaciones con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, para avanzar en este proyecto.

Comienzan los planes de migrar hacia el hardware

Aunque los planes de OpenAI para un chip personalizado han estado en desarrollo durante aproximadamente un año, las negociaciones siguen en una fase inicial, afirman las mismas fuentes, que prefieren mantener el anonimato debido a la confidencialidad de las discusiones.

OpenAI se negó a hacer comentarios, y representantes de Broadcom y TSMC tampoco respondieron. La agencia Reuters informó sobre las negociaciones entre OpenAI, Broadcom y TSMC el martes. Por otro lado, en junio, The Information reveló que Broadcom ya había iniciado conversaciones para fabricar un chip de IA para OpenAI.

El proceso para llevar un chip desde el diseño hasta la producción implica altos costos y un largo tiempo de desarrollo.

OpenAI también desea fabricar sus propios chips

A diferencia de otras empresas que se enfocan en unidades de procesamiento gráfico (GPU) para entrenar y crear modelos generativos de IA —un mercado dominado por Nvidia Corp.—, OpenAI busca un chip especializado en ejecutar software y procesar solicitudes de usuarios, una tarea conocida como inferencia.

Tanto inversionistas como analistas anticipan que la demanda de chips para inferencia seguirá creciendo a medida que más empresas tecnológicas implementen IA en tareas complejas.

Uno de los informantes sugirió que OpenAI podría continuar evaluando la creación de su propia red de fábricas de chips en el futuro, aunque la startup considera que, por ahora, colaborar con socios en el desarrollo de chips personalizados es una vía más rápida y viable.

Acciones de TSMC y Broadcom cerraron al alza

Previamente, Reuters había informado sobre la decisión de OpenAI de frenar su esfuerzo por establecer una capacidad propia de fabricación de chips.

Las acciones de Broadcom cerraron con un incremento del 4.2%, alcanzando los $179.24 el martes en Nueva York. Incluso antes de este repunte, las acciones de Broadcom ya habían aumentado un 54% este año. Las acciones de TSMC que cotizan en EE. UU. también cerraron con un alza superior al 1%.

Broadcom es el mayor diseñador de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), chips creados para funciones específicas requeridas por sus clientes. Su cliente más importante en esta área es Google, de Alphabet Inc., y Broadcom también colabora con empresas como Meta Platforms Inc. y ByteDance Ltd., la compañía matriz de TikTok.

Fuente: Reuters