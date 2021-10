En el sector de las impresoras 3D no ha habido un salto contundente en cuanto tecnología e innovación se refiere, si bien tienen un gran potencial, estos equipos no van más allá de solo imprimir figuras y ya. No obstante, Phrozen llega con una solución que lo cambia absolutamente todo, una impresora 3D que cuenta con la mayor resolución jamás ofrecida por ningún otro fabricante.

Se trata de la Sonic 8K Mini, una impresora 3D LCD basada en resina con la resolución más alta jamás vista en una maquina disponible actualmente en el mercado. Como su nombre lo indica, la resolución 8K de esta máquina puede lograr detalles nítidos en objetos incluso muy pequeños.

Es capaz de ofrecer una resolución XY de 1152 PPI o 22 micras, lo que es esencial para impresión de objetos miniatura. Lo más increíble de este dispositivo es que no es de grandes dimensiones, de hecho, es compacto, con tamaño de pantalla de 7.1 pulgadas, tiene una cubierta de resina de metal sólido y un panel táctil de 3.5 pulgadas.

Volumen de construcción: 165 x 72 x 180 mm

Altura de la capa: 0.01mm

Resolución XY: 22 micras (7680 × 4320 píxeles)

Velocidad de impresión: 80 mm por hora

Nivelación de la cama: N/A

Pantalla: pantalla táctil de 3,5 pulgadas

Materiales de terceros: Sí

Materiales: Especialista en resina UV 8K

Tamaño de la impresora: 290 x 290 x 420 mm

Peso: 15kg

El Sonic 8K Mini es capaz de imprimir objetos con detalles pequeños incluidas superficies planas. Phrozen afirma que su impresora 3D tiene un precio especial de preventa de 349 dólares, posteriormente su costo aumentará hasta los 599 dólares.