¿Por qué subirán de precio las memorias DRAM? La IA tiene algo que ver

Los precios de la memoria DRAM, clave para computadoras personales, están aumentando rápidamente.

Los fabricantes priorizan el segmento de servidores y el desarrollo de memorias de alto ancho de banda (HBM), lo que limita el suministro y eleva los precios de DDR4, DDR5, LPDDR4X, LPDDR5X, GDDR6 y GDDR7, afectando a consumidores y fabricantes por igual.

Fabricantes Reorientan la Producción a Servidores

Samsung, SK Hynix y Micron han decidido enfocarse en la producción de DRAM para servidores y HBM, relegando la memoria tradicional destinada a PC y dispositivos de consumo.

Esta decisión responde a la fuerte demanda de centros de datos y servicios en la nube, sectores que requieren grandes volúmenes de memoria de última generación.

Como consecuencia, el suministro para PC y móviles se ha restringido, presionando los precios al alza.

Incremento Generalizado de Precios

La consultora Trend Force estima que los precios de DRAM convencional aumentarán entre 8% y 13% en el cuarto trimestre de 2025, y si se incluyen memorias HBM, el alza podría llegar hasta el 18% respecto al trimestre anterior.

Las memorias DDR4 y LPDDR4X, aunque más maduras, sufrirán los mayores incrementos: para DDR4 se proyecta hasta un 43% anual y para LPDDR4X cerca del 28%, mientras que DDR5 y LPDDR5X también verán incrementos, aunque menos pronunciados—esto evidencia que la transición tecnológica también repercute en los precios.

Tipo de memoria % Aumento previsto (Q4 2025) DDR4 (PC) 38% a 43% DDR4 (Servidor) 28% a 33% DDR5 (PC/Servidor) 3% a 8% LPDDR4X (Móvil) 23% a 28% LPDDR5X (Móvil) 5% a 10% GDDR6 (GPU) 28% a 33% GDDR7 (GPU) 0% a 5%

Factores que impactan en la escalada de precios

La baja demanda de PC, especialmente tras la salida de Windows 10, ha llevado a los fabricantes OEM a adquirir menos memoria, agravando la escasez y los aumentos de precio en el sector de consumo.

Al mismo tiempo, los proveedores de servicios en la nube están acelerando la expansión de sus infraestructuras, concentrando aún más la demanda sobre los principales fabricantes de DRAM.

Este desequilibrio refuerza la tendencia de priorizar las memorias avanzadas para servidores y sistemas de inteligencia artificial.

Perspectiva para PC y dispositivos móviles

Se vislumbra incertidumbre para el mercado de memorias convencionales, ya que algunos fabricantes podrían centrar el desarrollo en HBM4 desde 2026, dejando atrás DDR5 para consumidores y PC.

El aumento de precios en LPDDR4X y LPDDR5X afecta a dispositivos móviles, mientras que la oferta de GDDR6 en tarjetas gráficas es mucho más limitada comparada con GDDR7: esto puede provocar que las GPU de gama media y alta eleven aún más sus precios en el corto plazo.

Los costos elevados de DRAM se reflejan en los precios de laptops, computadoras de escritorio, smartphones y tarjetas gráficas.

Las empresas deben decidir si absorben estos aumentos o los trasladan a los usuarios finales, lo que podría reducir la demanda justo en un período de debilidad del mercado.

Esta situación pone de manifiesto cómo las estrategias de producción en la industria de semiconductores causan impactos en cascada, desde servidores hasta artículos de consumo.

